МИД Литвы вручил ноту протеста российскому дипломату
Министерство иностранных дел Литвы вызвало российского представителя и выразило ему протест из-за включения литовских чиновников в список разыскиваемых лиц. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Российскому дипломату вручили ноту протеста и потребовали немедленно прекратить «преследовать» литовских чиновников. В ведомстве добавили, что решение России якобы показывает ее неуважение к республике.
«Министерство иностранных дел Литвы <…> вручило дипломатическую ноту с решительным протестом в связи с решением России включить литовских политиков в список разыскиваемых лиц», - указали в пресс-службе.
Ранее в базе розыска МВД появились имена политиков из Латвии, Польши и Литвы. В список также вошли глава эстонской полиции Эльмар Вахер и бывший министр иностранных дел Урмас Рейнсал.