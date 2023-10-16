МИД Китая выступил в защиту прав народа Палестины

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Он призвал международное сообщество снизить напряженность на Ближнем Востоке, предотвратить гуманитарную катастрофу в секторе Газа и защитить гражданское население обеих сторон. Ван И заявил, что Совбез ООН должен взять на себя ответственность и принять меры.

«Китай поддерживает исламские страны в укреплении координации по палестинскому вопросу. <…> Китай продолжит стоять на стороне мира и справедливости, поддерживая справедливое дело палестинского народа по защите своих национальных прав», - сказал министр.

Палестинское движение ХАМАС при нападении на юг Израиля 7 октября взяло в плен 155 человек. Во время ответных ударов ЦАХАЛ по сектору Газа 2,6 тысячи человек погибли и около тысячи пропали без вести. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал освободить заложников и разрешить поставки гуманитарных грузов.