МИД Китая рассказал об особенных отношениях с Россией
Российско-китайские отношения не подвержены внешнему влиянию. Государства не ориентируются на третью сторону. Об этом рассказал советник департамента стран Европы и Центральной Азии министерства иностранных дел КНР Чэнь Хао. Его процитировал ТАСС.
Дипломат выступил на российско-китайской научной конференции в Шанхае.
«Китайско-российские отношения имеют собственную стоимость, не ориентируются на третью сторону и не подвергаются внешнему влиянию», - отметил Чэнь Хао.
Россия и Китая на мировой арене вместе отстаивают принципы, которые поспособствуют улучшению глобального управления. Отношения РФ и КНР пережили испытания, которые им подкинул меняющийся мир, подчеркнул дипломат. Но, несмотря на это, страны поддерживают диалог в правильном направлении.
Стороны развивают отношения на взаимовыгодных условиях, продвигают принципы многополярности в мире, добавил он.
Посол в России КНР Игорь Моргулов сообщил, что РФ и Китай запланировали встречу премьер-министров до конца года. Страны уже начали готовиться к мероприятию.