МИД Китая рассказал об особенных отношениях с Россией

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Дипломат выступил на российско-китайской научной конференции в Шанхае.

«Китайско-российские отношения имеют собственную стоимость, не ориентируются на третью сторону и не подвергаются внешнему влиянию», - отметил Чэнь Хао.

Россия и Китая на мировой арене вместе отстаивают принципы, которые поспособствуют улучшению глобального управления. Отношения РФ и КНР пережили испытания, которые им подкинул меняющийся мир, подчеркнул дипломат. Но, несмотря на это, страны поддерживают диалог в правильном направлении.

Стороны развивают отношения на взаимовыгодных условиях, продвигают принципы многополярности в мире, добавил он.

Посол в России КНР Игорь Моргулов сообщил, что РФ и Китай запланировали встречу премьер-министров до конца года. Страны уже начали готовиться к мероприятию.