МИД Китая не стал комментировать появление воздушных шаров возле Тайваня

Читайте нас в:

«Данная ситуация не относится к вопросам дипломатии», - сообщила она.

Речь шла о приближении к острову трех аэростатов Народно-освободительной армии Китая 7 января. За сутки ВС Тайваня заметили также девять воздушных судов и четыре корабля, сообщили в тайваньском оборонном ведомстве.

Китайские воздушные суда также приблизились к острову 5 января. Тогда ВС Тайваня зафиксировали пять кораблей и два аэростата. В опознавательную зону противовоздушной обороны вошел китайский беспилотник-разведчик WZ-7. Для контроля ситуации Тайвань направил морской и воздушный патруль.

В декабре лидер КНР Си Цзиньпин рассказал о планах мирного воссоединения острова с материковой частью государства.