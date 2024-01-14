МИД Китая назвал тайваньский вопрос внутренним делом страны
Тайваньский вопрос относится к внутренним делам Китая независимо от изменений, которые происходят на острове. Об этом представитель МИД КНР Хуа Чуньин написал в своем заявлении, комментируя итоги выборов главы Тайваня.
Тайваньский вопрос относится к внутренним делам Китая независимо от изменений, которые происходят на острове. Об этом представитель МИД КНР Хуа Чуньин написал в своем заявлении , комментируя итоги выборов главы Тайваня.
По словам дипломата, КНР не изменит позиции, согласно которой Тайвань является частью страны.
Как отметил Чуньин, Китай верит, что международное сообщество тоже будет придерживаться этого принципа и стремиться довести до конца «справедливое дело национального воссоединения».
Согласно принципу «одного Китая», только КНР является законным правительством единственного суверенного китайского государства. Его поддерживает Азербайджан, который осудил тайваньские выборы.