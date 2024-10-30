30 октября 2024, 08:10

МИД Китая назвал саммит БРИКС в Казани полностью успешным

Global Look Press
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Саммит БРИКС в Казни под председательством президента России Владимира Путина увенчался полным успехом. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с замглавы МИД РФ Андреем Руденко, сообщило РИА «Новости».

«Саммит БРИКС прошел в Казани под председательством президента Путина и увенчался полным успехом», - указал Ван И.

По его словам, прошедший саммит поспособствует «поддержанию импульса развития механизма» сотрудничества БРИКС и укрепит единство стран Глобального Юга.

Также китайский министр подчеркнул, что отношения России и Китая сохраняют здоровую и стабильную динамику. Это положение дел отвечает общим интересам обеих стран и их народов. КНР удовлетворена нынешним уровнем развития двусторонних отношений, добавил он.

Экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс ранее назвал причину создания БРИКС. По его словам, объединение появилось из-за грубых нарушений США на международной арене.

Саммиты Казань Владимир Путин Китай БРИКС
29 октября 2024, 21:15
ЦИК Грузии попросил прокуратуру расследовать заявления о фальсификации выборов
Global Look Press
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ЦИК Грузии обратился в Генпрокуратуру с просьбой расследовать факты возможных случаев фальсификации в ходе парламентских выборов. Заявление опубликовали на сайте избиркома.

В избиркоме объяснили, что расследование необходимо провести после обвинений со стороны президента Саломе Зурабишвили. Она заявляла о якобы подтасовке результатов голосования.

«Чтобы установить, соответствуют или нет правде заявления президента Грузии <…> требуется комплексное и объективное расследование», - отметили в ЦИК и добавили, что готовы сотрудничать со следствием.

Победу на выборах в Грузии одержала правящая партия. С этим не согласилась оппозиция - вечером 28 октября в Тбилиси прошли митинги, где появилась также президент Саломе Зурабишвили. Она заявила, что у оппозиционных политиков якобы украли голоса.

Парламентские выборы в Грузии
29 октября 2024, 11:14
В Южной Корее узнали об усилении охраны Ким Чен Ына и его дочери
Global Look Press
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Ким Чен Ыну усилили охрану из-за его возросшей публичной активности, заявило агентство Yonhap. По данным журналистов, о таких мерах заявили в Национальной разведывательной службе Республики Корея.

Сотрудники южнокорейской разведки подсчитали, что в 2024-м активность лидера КНДР увеличилась на целых 60% по сравнению с прошлым годом. Иными словами, политик посетил уже ни много ни мало 110 мероприятий.

«В этой связи, осознавая [риски] покушения <…> они усиливают охрану», - уточнил источник агентства.

Речь идет в том числе о внедрении аппаратуры по обнаружению дронов и автомобилей с оборудованием для создания помех для связи. Также охрану усиливают и дочери политика. Собеседник Yonhap пояснил, что ее уже готовят как потенциальную наследницу.

Несколькими днями ранее ЦТАК сообщало о визите Ким Чен Ына на базы, где размещены стратегические ракеты вооруженных сил страны.

Ким Чен Ын
29 октября 2024, 07:41
ВОЗ предупредила о разрушительных последствиях из-за запрета БАПОР в Израиле
Global Look Press
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Запрет парламентом Израиля деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) грозит разрушительными последствиями. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети Х.

Он напомнил, что БАПОР создали государства - члены ООН. Глава ВОЗ назвал запрет деятельности организации Израилем недопустимым.

«Это противоречит обязательствам и обязанностям Израиля и угрожает жизням и здоровью тех, кто зависит от БАПОР», - подчеркнул Гебрейесус.

Ранее о запрете деятельности БАПОР в Израиле высказался глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он заявил, что такое решение приведет к катастрофическим последствиям и не позволит агентствам ООН помогать палестинским беженцам на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и Восточном Иерусалиме.

Израиль Запреты ООН
29 октября 2024, 05:34
Посол заявил, что Дания помешала расследованию по «Северным потокам»
РИА «Новости»
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Дания препятствовала расследованию подрывов «Северных потоков», государство не хочет, чтобы правда вскрылась. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин в беседе с РИА «Новости».

Так он прокомментировал возможность возобновления разбирательства с датской стороны. По его словам, начало расследования противоречило бы логике поведения страны.

«Дания свернула собственное расследование, отвергала любое взаимодействие с российской стороной, препятствовала инициированию независимого международного расследования под эгидой ООН», - сказал он.

Также посол отметил, что датская сторона скрыла присутствие военных кораблей США в районе диверсий за несколько дней до взрывов. По мнению Барбина, Дания не заинтересована в установлении истины. В стране боятся, что во время разбирательства появятся «неудобные факты», компрометирующие евроатлантическую солидарность и поставки оружия Украине.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США «заткнули рот» капитану Йон Анкер Нильсену, который заметил у берегов Дании военные корабли США за несколько дней до диверсий. По словам дипломата, в первые дни после происшествия капитану велели «не говорить ни слова».

США Дания Газопровод Северный поток — 2 Военные Корабли Мария Захарова Взрывы Россия ООН Северный поток

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