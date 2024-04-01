МИД Казахстана дал гражданам рекомендации в связи с терактом в «Крокусе»

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Он напомнил о произошедшем недавно теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске и отметил, что в России принимаются дополнительные меры безопасности.

«Любое государство, на территории которого происходит такое зловещее преступление, масштабный теракт, естественно, автоматически принимает меры по обеспечению своей безопасности», - подчеркнул дипломат.

Смадияров добавил, что граждане Казахстана не обращались в дипведомство с жалобами по поводу задержаний.

Ранее Следственный комитет России установил еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». По информации ведомства, подозреваемый мог переводить террористам деньги для проживания.