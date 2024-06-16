МИД Израиля обвнил Лукашенко в антисемитизме

«Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал высказывания президента Беларуси неприемлемыми и возмутительными. По его словам, они звучат, как явные антисемитские комментарии», - отметили авторы статьи.

Речь идет о словах Лукашенко, сказанных 14 июня на встрече с правительством. Там обсуждали последние коррупционные скандалы. Белорусский президент обратил внимание, что большая часть людей, задержанных по этим делам - евреи. При этим глава государства отметил, что перед законом равны все, вне зависимости от национальности.

Ранее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что Белоруссию и Армению связывают продолжительные дружеские отношения. Он опроверг слухи о разрыве контактов между двумя странами.