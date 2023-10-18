МИД Ирана заявил о прекращении наложенных ООН ограничений на страну

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Он отметил, что список всех ограничений в отношении Ирана, в том числе заморозка активов и санкции на импорт и экспорт баллистических ракет, скоро исчезнет с сайта ООН.

«Все национальные и региональные ограничения, введенные против исламской республики на основании резолюции 2231, также должны быть отменены», - сообщил Али Багери Кани.

По его словам, если ограничительные меры сохранятся, то таким образом нарушится резолюция Совбеза ООН.

Ранее Евросоюз отказался снимать санкции с Ирана , несмотря на Совместный всеобъемлющий план действий. Свое решение ЕС обосновал тем, что государство не выполнило все условия ядерной сделки. При этом объединение не планирует вводить новые санкции против страны, а снятые ранее ограничения останутся недействительными.