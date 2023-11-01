МИД Иордании отозвал своего посла в Тель-Авиве

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Заместитель премьер-министра Иордании Айман Сафади решительно осудил действия израильской стороны в секторе Газа, в результате которых гибнет множество невинных людей. Он также потребовал от Израиля не возвращать своего посла в Иорданию, который ранее покинул королевство.

«Возвращение послов будет связано с прекращением войны Израиля в Газе», - говорится в публикации.

Сафади добавил, что Иордания продолжит работать над прекращением конфликта в палестинском анклаве и предоставлением гуманитарной помощи.

Накануне пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об ожесточенных боях с радикалами палестинского движения ХАМАС в глубине сектора Газа. До этого ЦАХАЛ ликвидировал десятки террористов и захватил большое количество вооружения.