МИД Германии начал готовиться к возвращению Трампа в Овальный кабинет

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«В МИД Германии дипломаты из всех сил пытаются подготовиться к сценарию, который многие долгое время считали неправдоподобным», - сообщили авторы статьи.

По их мнению, победа Трампа на выборах будет иметь непредсказуемые последствия для Германии.

Ранее немецкие СМИ сообщили о тайной сделке Германии с действующим президентом США Джо Байденом, накануне объявившим о выходе из предвыборной гонки. По их данным, Байден, чтобы наладить отношения с Германией, пошел на серьезные уступки при строительстве российского газопровода «Северный поток - 2».

Кроме того, недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о размещении в стране американских ракет.