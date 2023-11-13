МИД ФРГ исключил прекращение поддержки Украины со стороны Европы

Глава МИД ФРГ встретилась с коллегами по ЕС в Брюсселе. Говоря о поддержке Украины, Бербок не привела каких-либо конкретных чисел.

«Мы не только продолжим оказывать нашу поддержку Украине, но и продолжим ее расширять и повышать», - подчеркнула министр.

По данным газеты Bild, правительство Германии в 2024 году собирается увеличить военную помощь Украине в два раза. Комитет бундестага рассмотрит поправки в бюджетный план страны на следующей неделе.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус ранее заявил, что ФРГ и ее союзники продолжат делать все возможное для военной поддержки Украины. Министр выразил надежду, что Соединенные Штаты тоже не перестанут помогать украинским властям. Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Евросоюз готовиться политически компенсировать сокращение поддержки Украины со стороны США.