МИД Финляндии заявил о контактах пограничников с российскими коллегами
Сотрудники финской пограничной службы продолжают поддерживать контакты с российскими коллегами, несмотря на закрытие КПП. Об этом сообщила ТАСС специалист отдела коммуникаций МИД Финляндии Хенрик Ахтиайнен.
«Регулярное общение между финскими и российскими пограничными властями продолжается в обычном режиме», - сказала Ахтиайнен.
Правительство Финляндии 15 декабря приняло решение о закрытии всех пунктов пропуска на российско-финской границы из-за проблем с миграцией. Меры действуют до 14 января включительно.
В Хельсинки утверждают, что Россия якобы использовала граждан третьих стран в качестве «инструмента гибридного влияния». Финские власти отмечали, что устремившиеся из России потоки мигрантов угрожают национальной безопасности.
Беженцам, которым отказали в предоставлении убежища, пообещали выплаты в размере 5000 евро, если они добровольно покинут Финляндию.