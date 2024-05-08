МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России
Временного поверенного в делах России в Эстонии вызвали в МИД республики в связи с помехами сигнала GPS в стране. Об этом сообщила пресс-служба внешнедипломатического ведомства прибалтийского государства.
«В среду, 8 мая, МИД Эстонии из-за помех сигналу GPS вызвал временного поверенного в делах России», - заявили в пресс-службе.
В конце апреля Эстония, Литва и Латвия обвинили Россию в создании помех при навигации самолетов и подавлении сигналов GPS. Газета Financial Times заявляла, что из-за этого двум финским рейсам пришлось развернуться. После этого главы МИД стран Прибалтики заявили, что в глушении сигнала GPS якобы виновата Россия.
На фоне ситуации финский депутат Мики Аалтола пригрозил отрезать путь в Калининградскую область , если помехи работе европейских самолетов продолжатся.