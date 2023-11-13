МИД Британии возглавит экс-премьер Дэвид Кэмерон
Бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон станет новым главой МИД страны. Об этом написала газета The Telegraph.
«Кэмерон назначается новым министром иностранных дел», - сообщило издание.
Джеймса Клеверли, который занимал пост министра иностранных дел Великобритании, назначили главой министерства внутренних дел. Суэллу Браверман с этой должности уволили.
Дэвид Кэмерон - британский политик и лидер Консервативной партии с 2005 года. Премьер-министром королевства он был с 2010 по 2016 годы. Он считал Великобританию одним из ведущих игроков на мировой политической арене, хотя и признавал, что она не станет такой же сверхдержавой, как США и Китай. Но после выхода из Евросоюза Великобритания потеряла политический вес.
Ранее Великобритания внесла 29 компаний и россиян в санкционный список. В перечне в том числе оказался глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.