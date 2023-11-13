Украина столкнется с гражданской войной — американский экс-разведчик

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и его генералами может привести к гражданской войне. Об этом YouTube-каналу Gegenpol заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По его мнению, неудачи в боевых действиях и разногласия в украинских элитах поделят страну на два враждующих лагеря.

«На Украине может разгореться гражданская война, когда те, кто не хочет сдаваться, набросятся на людей, которые стремятся сдаться», - отметил Риттер.

Бывший разведчик указал, что военные стремятся прекратить контрнаступление и бросить все силы на оборону, в то время как гражданское правительство считает это решение бессмысленным. Эксперт добавил, что раскол внутри украинского руководства приведет государство к краху.

Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* подтвердил наличие разногласий между Зеленским и военными. Он назвал неэффективной политику украинского лидера и признал, что тот не может урегулировать ситуацию.

* Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.