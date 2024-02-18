МИД Британии предупредил о возможности новых индивидуальных санкций против России

«Мы смотрим, есть ли отдельные люди, которые ответственны за это, и существуют ли индивидуальные меры и действия, которые мы можем принять», - пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что Лондон не намерен объявлять о них заранее.

В пятницу, 16 февраля, Навальному стало плохо во время прогулки в исправительной колонии №3. Он скоропостижно скончался. Сотрудники Следственного комитета начали проверку.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна ответить на вопросы из-за смерти Навального. В МИД РФ напомнили, что результатов экспертизы смерти Навального еще нет, но западные чиновники уже сделали какие-то выводы и огульные обвинения против РФ.