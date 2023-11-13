МИД Британии назвал конфликты на Украине и Ближнем Востоке устрашающими вызовами

Конфликты на Украине и на Ближнем Востоке - основные международные проблемы и устрашающий набор вызовов. Такое заявление сделал новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Его процитировал ТАСС.

«Перед нами стоит устрашающий набор международных вызовов, включая [конфликт] на Украине и кризис на Ближнем Востоке», - указал он.

Политик выразил надежду на то, что его опыт в качестве лидера консерваторов и премьер-министра поможет британскому премьеру Риши Сунаку в решении жизненно важных проблем.

Дэвид Кэмерон недавно возглавил дипломатическое ведомство Великобритании. Он сменил на посту Джеймса Клеверли , который стал главой министерства внутренних дел.

Кэмерон ушел в отставку в 2016 году ушел в отставку. Он решил покинуть пост после того, как жители Великобритании на организованном им референдуме проголосовали за выход страны из Евросоюза.