МИД Британии назвал конфликты на Украине и Ближнем Востоке устрашающими вызовами
Конфликты на Украине и на Ближнем Востоке — основные международные проблемы и устрашающий набор вызовов. Такое заявление сделал новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Его процитировал ТАСС.
Конфликты на Украине и на Ближнем Востоке - основные международные проблемы и устрашающий набор вызовов. Такое заявление сделал новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Его процитировал ТАСС.
«Перед нами стоит устрашающий набор международных вызовов, включая [конфликт] на Украине и кризис на Ближнем Востоке», - указал он.
Политик выразил надежду на то, что его опыт в качестве лидера консерваторов и премьер-министра поможет британскому премьеру Риши Сунаку в решении жизненно важных проблем.
Дэвид Кэмерон недавно возглавил дипломатическое ведомство Великобритании. Он сменил на посту Джеймса Клеверли , который стал главой министерства внутренних дел.
Кэмерон ушел в отставку в 2016 году ушел в отставку. Он решил покинуть пост после того, как жители Великобритании на организованном им референдуме проголосовали за выход страны из Евросоюза.