13 ноября 2023, 14:38

МИД Британии назвал конфликты на Украине и Ближнем Востоке устрашающими вызовами

РИА «Новости»
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Конфликты на Украине и на Ближнем Востоке —  основные международные проблемы и устрашающий набор вызовов. Такое заявление сделал новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Его процитировал ТАСС.

Конфликты на Украине и на Ближнем Востоке - основные международные проблемы и устрашающий набор вызовов. Такое заявление сделал новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Его процитировал ТАСС.

«Перед нами стоит устрашающий набор международных вызовов, включая [конфликт] на Украине и кризис на Ближнем Востоке», - указал он.

Политик выразил надежду на то, что его опыт в качестве лидера консерваторов и премьер-министра поможет британскому премьеру Риши Сунаку в решении жизненно важных проблем.

Дэвид Кэмерон недавно возглавил дипломатическое ведомство Великобритании. Он сменил на посту Джеймса Клеверли , который стал главой министерства внутренних дел.

Кэмерон ушел в отставку в 2016 году ушел в отставку. Он решил покинуть пост после того, как жители Великобритании на организованном им референдуме проголосовали за выход страны из Евросоюза.

Великобритания Украина Ближний Восток
13 ноября 2023, 15:14
Почти 100 россиян эвакуировались из сектора Газа через КПП «Рафах»
РИА «Новости»
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Через контрольно-пропускной пункт «Рафах» из сектора Газа вышли почти 100 россиян. Об этом сообщило МЧС России.

«МЧС России продолжает работу на КПП „Рафах“. В настоящее время пункт пропуска пересекли 98 граждан России», - объявили спасатели.

Из зоны палестино-израильского конфликта 12 ноября вывели 70 россиян, в том числе 28 детей. Их увезли в Каир, где развернули оперативный штаб МЧС России. Беженцев накормили и напоили, оказали медицинскую, психологическую и административную помощь в оформлении документов. В сам анклав пропустили грузовики с продуктами и лекарствами.

Эвакуация россиян из сектора Газа займет не больше трех дней, заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. Для вывоза людей в страны СНГ на аэродром Каира отправили два спецборта и запланировали вылет третьего самолета.

Египет МЧС РФ Россия Конфликт Израиля и Палестины Палестина
13 ноября 2023, 15:10
Минимум 32 пациента больницы «Аш-Шифа» погибли в Газе из-за отсутствия света и топлива — СМИ
РИА «Новости»
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В секторе Газа 32 пациента больницы «Аш-Шифа» скончались из-за отсутствия электричества и топлива для работы генераторов. Такие данные привел ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Еще в начале ноября один из врачей больницы Гасан Абу Ситтах сообщал, что в медицинском учреждении работает только один из двух генераторов.

Спустя время Минздрав Газы объявил о приостановке всех операций в больнице из-за нехватки топлива.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари говорил о том, что военные 12 ноября эвакуируют детей из лечебницы. При этом он подчеркнул, что здание больницы не находится в блокаде. Но директор медицинского учреждения Мухаммед Абу Сальмия опроверг слова Хагари. В больнице нет подходящих условий для оказания услуг, констатировал он.

Накануне Минздрав Газы сообщил, что после удара ЦАХАЛ в медучреждении «Аш-Шифа» образовалась нехватка кислорода. За сутки в реанимации скончались пять человек. Более 40 пациентов подверглись нападению, когда пытались покинуть больницу.

Израиль Больницы Конфликт Израиля и Палестины
13 ноября 2023, 14:08
Украина столкнется с гражданской войной — американский экс-разведчик
Unsplash
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Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и его генералами может привести к гражданской войне. Об этом YouTube-каналу Gegenpol заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По его мнению, неудачи в боевых действиях и разногласия в украинских элитах поделят страну на два враждующих лагеря.

«На Украине может разгореться гражданская война, когда те, кто не хочет сдаваться, набросятся на людей, которые стремятся сдаться», - отметил Риттер.

Бывший разведчик указал, что военные стремятся прекратить контрнаступление и бросить все силы на оборону, в то время как гражданское правительство считает это решение бессмысленным. Эксперт добавил, что раскол внутри украинского руководства приведет государство к краху.

Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* подтвердил наличие разногласий между Зеленским и военными. Он назвал неэффективной политику украинского лидера и признал, что тот не может урегулировать ситуацию.

* Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

США Владимир Зеленский Украина
13 ноября 2023, 14:02
Израиль объявил о гуманитарной приостановке боев на юге сектора Газа на четыре часа
Unsplash
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Израильская армия на четыре часа приостановила боевые действия в городе Рафахе на юге сектора Газа, возле границы с Египтом, по гуманитарным соображениям. Об этом информировал пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдри в соцсети Х.

«Сегодня мы проведем тактическую приостановку боевых действий в городе Рафах в течение дня, а именно с 10:00 до 14:00, в гуманитарных целях», - сообщил он.

По московском времени бои остановят с 11:00 до 15:00.

С 09:00 до 16:00 по местному времени продолжит действовать гуманитарный коридор для эвакуации жителей северных областей палестинского анклава. До 16:00 выехать смогут и жители лагеря палестинских беженцев Эш-Шати. По словам Эдри, ЦАХАЛ установил полный контроль над этим лагерем.

Временное прекращение огня израильской армией анонсировалось несколько дней назад.

Ранее СМИ писали, что ХАМАС планировал устроить вторую волну нападений на Израиль ради разжигания масштабного конфликта на Ближнем Востоке.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины

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