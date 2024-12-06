06 декабря 2024, 18:08

МИД Белоруссии призвал серьезно относиться к словам Лукашенко об «Орешнике»

РИА «Новости»
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Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о российской гиперзвуковой ракете средней дальности «Орешник» необходимо воспринимать максимально серьезно. Об этом заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков. Его слова привело РИА «Новости».

Таким образом он отреагировал на слова Лукашенко о готовности разместить «Орешник» на территории страны.

«Не думаю, что это была шутка. Все слова президента вообще нужно воспринимать серьезно, даже если они говорятся в такой манере», - сказал глава ведомства.

Президент России Владимир Путин в ответ на слова Лукашенко заявил, что размещение «Орешника» в республике возможно. Он допустил, что это произойдет во второй половине 2025 года, когда российский ОПК уже наладит серийный выпуск этих ракет.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запуск «Орешника» заставил Запад задуматься.

Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин Баллистическая ракета «Орешник»
06 декабря 2024, 18:34
Боевики в Сирии захватили два города севернее Хомса
Global Look Press
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Антиправительственные группировки в Сирии взяли под свой контроль города Телль-Биса и Эр-Растан, расположенные севернее Хомса. Об этом сообщил Associated Press).

Населенные пункты находятся на дороге, соединяющей Хомс с Хамой.

Хомс - третий город в Сирии по величине, здесь сходятся трассы из прибрежных провинций Тартус и Латакия, а также Дамаска. Провинция Хомс - самая крупная в Сирии, она граничит с Ираком, Иорданией и Ливаном.

Противники официального правительства Сирии ранее также вошли в город Хама севернее. Командование сирийской армии отмечало, что войска передислоцировали на другие позиции вне городских кварталов в целях сохранения жизни гражданских лиц.

Антиправительственные формирования в Сирии на прошлой неделе начали наступление в провинциях Алеппо и Идлиб. Им удалось взять под контроль ряд населенных пунктов.

Антиправительственные группировки в Сирии взяли под свой контроль города Телль-Биса и Эр-Растан, расположенные севернее Хомса. Об этом сообщил Associated Press ).

Сирия Боевики Наступление боевиков на севере Сирии
06 декабря 2024, 17:41
Результаты первого тура выборов президента Румынии аннулировали
Global Look Press
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Президентские выборы в Румынии полностью аннулировали. Об этом сообщил Euronews со ссылкой на решение Конституционного суда страны.

«Избирательный процесс будет возобновлен с нуля, и правительство назначит новую дату выборов президента Румынии», - говорится в документе.

По итогам первого тура выборов, прошедшего 24 ноября, больше всего голосов набрал беспартийный Кэлин Джорджеску - 22,95%. Однако один из проигравших кандидатов - премьер-министр Марчел Чолаку - подал иск, потребовав пересчитать бюллетени и заявив, что выборы прошли со множеством нарушений.

Тем временем на парламентских выборах в стране лидером стал «Союз спасения Румынии» во главе с Еленой Ласкони, занявшей второе место на выборах.

Румыния Выборы
06 декабря 2024, 12:21
Нехватку денег после остановки помощи из России признали в Абхазии
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Бюджет Абхазии не в состоянии выплатить заработные платы государственным служащим после остановки помощи из России. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы министерства финансов республики Владимир Делба, его слова привело издание Sputnik.

Делба отметил, что из бюджета все деньги перенаправляют на оплату поступающего из России электричества. Теперь заработную плату не получают даже местные силовики.

С 1 сентября Россия приостановила финансовую поддержку республики из-за невыполнения ею двухсторонних обязательств по инвестиционному соглашению. Теперь в республике должны гармонизировать законодательство для дальнейшей интеграции с Россией.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова выразила надежду, что из-за отказа ратифицировать договор об инвестициях отношения России и Абхазии не испортятся.

Абхазия Международные отношения Россия Деньги
06 декабря 2024, 07:55
Макрон отказался досрочно уходить в отставку
РИА «Новости»
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не намерен уходить в отставку и планирует полностью выполнить свой пятилетний мандат на посту главы государства. Об этом он сообщил во время обращения к нации после отставки правительства в Елисейском дворце.

«Вы демократическим путем доверили мне мандат, который длится пять лет. Я выполню его до самого конца, полностью», - сказал он.

В среду большинство французских депутатов поддержали вотум недоверия к премьеру Франции Мишелю Барнье, выдвинутый партией «Непокорившаяся Франция». За него проголосовали 331 парламентарий из 577.

В итоге Барнье подал в отставку, Макрон ее принял. Французское правительство ушло в отставку впервые с 1962 года, проработав всего лишь 90 дней. После этого оппозиционные партии начали призывать к отставке и Макрона с поста президента.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Макрон довел Францию до глубокого политического кризиса.

Отставки Эммануэль Макрон Франция

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