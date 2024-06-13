МИД Белоруссии опроверг слухи об ухудшении отношений с Арменией

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Дипломат напомнил, что две страны связывают продолжительные дружеские отношения. По его ловам, Армения и Белоруссия ведут взаимовыгодную торговлю.

Глаз рассказал, что «внешние игроки» пытаются внести разлад в отношения двух государств, но белорусские власти не собираются поддаваться на эти провокации.

Ранее посла Армении в Белоруссии вызвали в Ереван для консультаций. Перед этим армянский премьер-министр Никол Пашинян негативно высказался в адрес президента Александра Лукашенко.