15 февраля 2024, 21:25

МИД Азербайджана обвинил Пашиняна в фальсификации фактов

РИА «Новости»
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МИД Азербайджана отверг заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявившего о возможности новой войны между странами. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Азербайджанские дипломаты назвали обвинения армянского премьера необоснованными и направленными «на преднамеренное нагнетание напряженности в регионе».

«Представление действий Азербайджана, которые были предприняты в ответ на ранение одного из наших военнослужащих, как акта агрессии является фальсификацией фактов», - отметили в министерстве.

Внешнеполитическое ведомство возложило ответственность за нарушение пятимесячной стабильности в регионе именно на Армению. Также дипломаты задались вопросом, почему армянское Минобороны до сих пор не выполнило обязательств по расследованию ранения азербайджанского военного.

В ведомстве добавили, что армянские власти должны отказаться от своих претензий против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, если заинтересованы в мирном процессе.

Ранее военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что что причиной обострения ситуации в регионе могло быть желание других государств надавить на Россию с Северного Кавказа.

Армения Обострение в Нагорном Карабахе Азербайджан
15 февраля 2024, 18:50
Женщина умерла в больнице Франции, прождав помощи 10 часов
Global Look Press
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Во Франции в приемном отделении скорой помощи умерла женщина. Осмотра врачей она ждала 10 часов, сообщил телеканал BFMTV.

Жительница департамента Валь д’Уаз приехала в больницу имени Симоны Вейл в коммуне Обонн. Она жаловалась на боли в животе и сильную отечность ног. В приемном покое 66-летняя пациентка провела более 10 часов и получила только обезболивающее.

После ночи ожидания самочувствие женщины ухудшилось. Ее перевели в отделение терапии, но через полчаса француженка умерла.

Ее дочь в поданной жалобе подчеркнула, что персонал бездействовал, якобы не увидев «серьезности заболевания» ее матери, и проигнорировал имевшиеся симптомы.

В больнице начали внутреннее расследование и сообщили о перегрузке медицинского персонала.

По данным BFMTV, на медицинское учреждение жаловались и раньше. В конце 2023 года 50-летний француз ждал своей очереди в приемной почти двое суток. После этого мужчина обратился в прокуратуру.

В Абакане в 2021 году в отделении детской больницы умерла девочка , которой врачи не оказали необходимую помощь.

Больницы Скорая помощь Врачи Женщины Франция
15 февраля 2024, 16:35
Женщина заставила детей попрошайничать и заработала состояние
Global Look Press
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Женщина в Индии заставила своих детей попрошайничать и заработала около 250 тысяч рупий. Об этом сообщило издание NDTV.

Правоохранители задержали 40-летнюю Индру Бай в городе Индоне во время прошения милостни. При ней обнаружили порядка 19 тысяч рупий.

На допросе полицейские установили, что фигурантка входит в сеть профессиональных попрошаек, а у ее семьи есть двухэтажный дом в штате Раджастан и внушительное состояние.

Задержанная рассказала, что отправила трех детей просить деньги на улице, благодаря чему заработала около 250 тысяч рупий за полтора месяца. Из них 50 тысяч положила на банковский счет, 100 тысяч отправила родственникам, а на остаток купила акции.

Полицейским удалось задержать восьмилетнюю дочь задержанной, а ее сыновья сумели убежать от правоохранителей. Полиция в Индии активно борется с попрошайничеством на улицах городов.

Ранее в Индии муж с женой обезглавили двух женщин во время ритуала по привлечению денег.

Дети Индия Женщины
15 февраля 2024, 16:11
Мышиная возня. Что затеяли США, чтобы возродить помощь Украине
Global Look Press
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Американцы решили попугать самих себя российской системой уничтожения космических спутников. Правда, об успешных испытаниях Минобороны отчиталось еще три года назад. Но во время выборов президента США котируются и устаревшие новости. Тем более что под предлогом новой «российской угрозы» у лоббистов есть шанс заполучить деньги для Украины.

Важный нюанс: если американских политиков действительно напугают «новые данные разведки», они могут повысить уровень DEFCON - боеготовности армии и страны в целом. Эта система действует с 1959 года и предусматривает несколько уровней, последний из которых, пятый, - обычное мирное состояние государства.

При DEFCON-4 повышается активность разведывательных служб - на этом уровне американцы просидели практически всю холодную войну. Именно тогда СССР и Соединенные Штаты постоянно обвиняли друг друга в попытках использовать космос для размещения там оружия, в том числе ядерного.

Третий уровень повышенной боевой готовности вводили на три дня после терактов 11 сентября 2001 года. На втором уровне готовности США были во время Карибского кризиса. Первый, к счастью, никогда не объявляли, ведь он означал бы неизбежность или начало ядерной войны.

Тот факт, что в Штатах безо всякой разведки отлично услышали заявление российских военных, подтверждается публичной истерикой, которую устроил тогда официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Он утверждал, что обломки старого советского спутника могут угрожать безопасности Международной космической станции.

Вполне вероятно, скоро конгрессменам также отроют «тайну» о том, что армия России с января прошлого года имеет на вооружении гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон» , которую практически невозможно поразить из-за уникальной способности маневрировать. Кстати, по этому поводу американцы тоже горевали.

США всегда будут обвинять Россию Председатель крымского Центра политического просвещения Иван Мезюхо констатировал, что администрация президента США Джо Байдена снова пытается использовать ультимативный язык вражды времен Рональда Рейгана. Но это путь в никуда.

«Ну, а дилетанты ахают-охают, особенно в США. Это очередная мышиная возня, и если суммировать все, что они говорят, станет понятно, что все это внутренняя повестка. Сейчас все используют для того, чтобы выиграть президентские выборы», - пояснил Ордуханян.

По его словам, американцев ждет огромное количество вбросов о «русской угрозе», «китайской угрозе», «венесуэльской угрозе», «трамповской угрозе», «байденовской угрозе». Все это лишь элементы политической борьбы.

Российская противоспутниковая система «Нудоль» Министерство обороны России отрыто сообщило об успешном испытании противоспутникового оружия еще в ноябре 2021 года.

С помощью эшелонированной территориальной системы противоракетной обороны А-235 «Нудоль» сбили неработающий спутник «Космос-1408», который вывели на орбиту в 1982 году.

Сам Запад тоже не упускает возможность использовать космос в своих далеко не научных интересах, напомнил американист. Иначе для чего компания Илона Маска на ракете Falcon 9 запустила очередные спутники противоракетной защиты? Россию обвинили в космической угрозе Член палаты представителей Майк Тернер предупредил об угрозе национальной безопасности США, связанной с «дестабилизирующим иностранным военным потенциалом». По информации СМИ, давить будут на то, что Россия будто бы собирается разместить ядерное оружие в космосе, чтобы сбивать иностранные спутники и гражданские коммуникации.

Тернер - давний лоббист интересов Украины и активный сторонник выделения ей финансовой помощи. Недавно он вернулся из очередной поездки в Киев, после чего снова принялся уговаривать перечислить Украине 60 миллиардов долларов. Сейчас эта инициатива находится на рассмотрении палаты представителей.

Пока американские политики не желают расставаться с деньгами. Один из членов комитета по разведке отметил, что сообщения о космических намерениях россиян - «серьезная проблема, но не кризис». К тому же о возможности России сбивать спутники известно как минимум три года, уточнил Politico.

Вбросы к президентской гонке Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в разговоре с «360» согласился, что история о космической агрессии России вполне может быть попыткой давления на конгрессменов.

Тем более что они намереваются отклонить законопроект о помощи Украине и Израилю.

Все заявления, будто Россия несет ядерную угрозу миру, беспочвенны, надуманы и нужны лишь для того, чтобы выстраивать ее агрессивный и неадекватный образ на международной арене. Сколько бы Москва ни опровергала эти обвинения, периодически они все равно будут возникать.

«Хотя в мире существует только одно государство, которое применяло атомное оружие, - это Соединенные Штаты Америки. Думаю, они сами хотели бы размещать ядерное оружие в космосе, но вряд ли у них сегодня есть такие возможности», - подытожил Мезюхо.

Ядерное оружие США Космические спутники Россия Оружие Космос
15 февраля 2024, 14:50
Польша закрыла вопрос с репарациями от Германии
РИА «Новости»
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Репарации от Германии в пользу Польши за ущерб в годы Второй мировой войны получить не получится. Этот вопрос закрыт, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что его предшественница на посту министра Анна Фотыга говорила, что репарации признали в Потсдаме. Но их якобы присвоил Советский Союз. Поэтому Польша юридически не сможет получить выплаты.

«Не будет никаких репараций, так как Потсдам решил иначе. Вы сами знаете, что вопрос репараций закрыт», - подчеркнул Сикорский.

Он добавил, что предыдущее правительство Польши не привело слово «репарации» и даже не указало номер банковского счета, на которой власти Германии должны перевести средства, когда снова поднимало этот вопрос.

Осенью 2022 года республика в очередной раз потребовала от ФРГ 1,3 триллиона долларов репараций. Вопрос поднимал глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Германия Вторая мировая война Польша

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