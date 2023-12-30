30 декабря 2023, 08:06

МИД Аргентины признал идеологическую причину отказа страны от присоединения к БРИКС

РИА «Новости»
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Аргентина решила отказаться от вступления в БРИКС по идеологическим и практическим причинам. Об этом заявила министр иностранных дел страны Диана Мондино, сообщил телеканал La Nación.

Она признала, что государство столкнулось с множеством экономических проблем. По ее словам, БРИКС занимается торговлей между странами, но Аргентина сомневается в необходимости вступать в организацию.

«Но это также вопрос использования времени. Если участвуешь во всех этих организациях, то когда работать?» - добавила глава МИД.

Министр обратила внимание, что Аргентина планирует активно строить отношения с «либеральными демократиями», в том числе с такими странами как США, Израиль, Канада и Новая Зеландия.

Ранее президент Хавьер Милей назвал вступление страны в БРИКС неуместным и официально отказался от присоединения к организации. Аргентинский лидер направил письма лидерам России, Индии, Китая, Бразилии и ЮАР, в которых написал об отказе от вхождения в объединение.

Аргентина решила отказаться от вступления в БРИКС по идеологическим и практическим причинам. Об этом заявила министр иностранных дел страны Диана Мондино, сообщил телеканал La Nación.

США Аргентина Россия БРИКС
30 декабря 2023, 07:21
США одобрили сделку по продаже Израилю почти пяти тысяч артснарядов
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Госдепартамент разрешил продавать израильской стороне артиллерийские снаряды для 155-миллиметровых гаубиц. Сумма сделки между США и Израилем может составить около 147,5 миллиона долларов. Об этом заявило агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона, сообщил CBSN.

Израильское руководство обратилось к США с запросом о поставке 4,8 тысячи снарядов 155-миллиметрового калибра. Госсекретарь Энтони Блинкен признал, что ситуация на Ближнем Востоке носит чрезвычайный характер и одобрил передачу боеприпасов в кратчайшие сроки. По его словам, снаряды нужны Израилю «немедленно», и их поставки отвечают американским интересам.

По информации издания, решение о передаче артснарядов никак не скажется на боеспособности армии США.

Ранее американский президент Джо Байден провел «один из сложнейших» телефонных разговор ов с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они обсудили конфликт израильской стороны и палестинского движения ХАМАС.

США Израиль Пентагон Армия
30 декабря 2023, 05:58
Кошка в США спасла хозяйку от разъяренного мучителя
Freepik
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Домашняя кошка в США спасла жизнь 74-летней хозяйке, набросившись на злоумышленника. Об этом сообщило издание San Antonio Express-News.

Происшествие случилось 25 декабря в городе Сан-Антонио. Пострадавшая объяснила, что несколько лет назад завела роман с 60-летним Натаниелем Чарльзом Деруэном. Когда у возлюбленного сгорел дом, женщина позволила ему недолго пожить у нее.

В день нападения Деруэн захотел воспользоваться машиной американки, однако та не позволила взять автомобиль. В итоге мужчина разозлился, бросил ее на кровать, схватил за шею и стал душить.

Все это произошло на глазах у кошки. Когда она поняла, что хозяйка в беде, то прыгнула на обидчика. Деруэн боялся котов и растерялся. В момент его замешательства женщина выбежала из дома и побежала в сторону полицейского участка.

Потом правоохранители арестовали мужчину и обвинили в нанесении телесных повреждений человеку в пожилом возрасте. Сейчас Деруэн под стражей, ему назначили залог в 35 тысяч долларов (чуть больше трех миллионов рублей). Ранее подозреваемого уже судили за бытовое насилие.

Кошки в России тоже отличаются отвагой. Ранее в селе Городищи Нижегородской области усатый зверь спас хозяев от ночного пожара. Питомец почувствовал запах и разбудил спящего домочадца.

США Животные
29 декабря 2023, 21:59
Шпион или исследователь. Что известно об американском космоплане X-37B
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Новый запуск многоразового космического беспилотника дал повод подозревать США в сборе разведданных. Не исключено, что главный объект интереса — спутники Минобороны России.

Что известно о космоплане X-37B Космоплан X-37B считается одним из самых секретных военных проектов Соединенных Штатов. Работы над созданием Boeing X-37 начались еще в 1999-м. Первый тестовый полет состоялся в апреле 2006 года. Он прошел успешно, хотя при посадке аппарат выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и повредил носовую стойку шасси.

Впервые в космос беспилотник отправился в 2010 году. Стартовой площадкой послужил мыс Канаверал, а выводил космолет на орбиту тягач «Атлас-5». Спустя почти восемь месяцев Х-37В совершил ночную посадку на взлетно-посадочную полосу базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии.

Главный интерес - спутники России Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов пояснил «360», что космопланы, как правило, находятся на низких орбитах, по сути - на границе космоса и атмосферы. Там они могут достаточно эффективно перемещаться и в случае необходимости (если возможности позволяют), выпускать дополнительные аппараты.

США запустили космический БПЛА Космические силы США запустили в космос Boeing X-37, известный также как X-37B Orbital Test Vehicle. Космоплан - экспериментальный беспилотный орбитальный корабль многоразового использования. Это четвертый полет для данного корабля, всего было сделано семь запусков, сообщило РИА «Новости».

Заявленная цель миссии: провести широкий спектр испытаний, включая воздействие радиации на материалы, предоставленные НАСА. Аппарат вывела на орбиту ракета-носитель сверхтяжелого класса Falcon Heavy космической компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска.

Соединенные Штаты впервые использовали ракету с большой грузоподъемностью. Эксперты предположили, что при нынешнем запуске орбита у космоплана будет выше, чем у предыдущих миссий, сообщало издание Ars Technica.

Потенциально у космоплана X-37B достаточно широкое применение, отметил эксперт. Так как он засекречен, нельзя стопроцентно утверждать, что за миссии он выполняет в рамках своего полета. Однако предположить, какие эксперименты проводят американцы, возможно.

«Подозреваю, что текущая миссия данного аппарата в большей степени связана с исследованиями новых спутников , запущенных российскими вооруженными силами. А вторая задача, скорее всего, лежит в рамках отработки участия Соединенных Штатов Америки в военном конфликте на Украине», - предположил Орлов.

Согласно открытым данным, во время шестого, предпоследнего полета космоплана в 2022 году, в числе прочего поверялись возможности преобразования солнечной энергии в радиочастотное микроволновое излучение, которое при передаче на Землю могло бы преобразовываться в электричество. Также был выпущен небольшой спутник FalconSat-8.

Однако российские и китайские, а также некоторые эксперты союзников США по НАТО всерьез считают, что эксперименты на космолете могут касаться космического оружия. Американское Министерство обороны в ответ заверило, что аппарат - экспериментальный образец и никак не касается подобных разработок.

США Шпионаж Беспилотники Россия Илон Маск Космос
29 декабря 2023, 20:54
«Яйца есть? Надо Путину перекинуть». Лукашенко поручил поделиться с Россией яйцами
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко побывал на открытии нового торгового центра в Минске, где представлены товары местных производителей. Там он пообщался с директором Витебской бройлерной птицефабрики Анной Норкус. Подробности опубликовало БелТА.

В фирменном магазине птицефабрики Лукашенко спросил гендиректора, есть ли на предприятии яйца, памятуя о просьбе президента России Владимира Путина поделиться этим продуктом «Яйца есть? Надо Путину перекинуть», - заявил Лукашенко, получив положительный ответ.

«Мы им помогаем, но им все мало», - ответила Норкус.

Правительство РФ приняло решение о беспошлинном импорте яиц в первом полугодии 2024 года. Принятая мера позволит ввезти в Россию около 1,2 миллиарда яиц и стабилизировать цены на продукт.

Белоруссия Александр Лукашенко Россия Владимир Путин Продукты

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