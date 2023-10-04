МИД Аргентины не поддержал предложение о долларизации экономики

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Он раскритиковал предложение правого кандидата в президенты Хавьера Милея о долларизации экономики государства. По мнению Кафьеро, эта идея опасна, так как поставит на кон валютный суверенитет.

«Мы, напротив, думаем, что выход - это экспорт, что доллары должны добываться за счет экспорта», - указал глава МИД.

В Аргентине несколько лет подряд отмечается рост гиперинфляции. На июль 2023 года годовая инфляция составила 113,4%, рассказала публицист Анастасия Миронова. Больше всего в стране подорожали жилье и транспорт.

Из-за сложной экономической ситуации и растущей бедности населения в Аргентине наблюдался рост грабежей. Полиция проводила масштабные операции по задержанию преступников, в числе которых были и несовершеннолетние