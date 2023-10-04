МИД Аргентины не поддержал предложение о долларизации экономики
Привлечь доллар в Аргентину можно с помощью экспорта, а не валютного суверенитета. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства страны Сантьяго Кафьеро, сообщило министерство иностранных дел Аргентины.
Он раскритиковал предложение правого кандидата в президенты Хавьера Милея о долларизации экономики государства. По мнению Кафьеро, эта идея опасна, так как поставит на кон валютный суверенитет.
«Мы, напротив, думаем, что выход - это экспорт, что доллары должны добываться за счет экспорта», - указал глава МИД.
В Аргентине несколько лет подряд отмечается рост гиперинфляции. На июль 2023 года годовая инфляция составила 113,4%, рассказала публицист Анастасия Миронова. Больше всего в стране подорожали жилье и транспорт.
Из-за сложной экономической ситуации и растущей бедности населения в Аргентине наблюдался рост грабежей. Полиция проводила масштабные операции по задержанию преступников, в числе которых были и несовершеннолетние