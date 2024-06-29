МИД анонсировал ответные меры на повышение пошлин ЕС на сельхозпродукцию

Российские и американские доктора продолжают сотрудничать. Об этом заявил главврач Иркутской областной детской клинической больницы, заслуженный врач РФ Юрий Козлов в беседе с РИА «Новости».

После визита на конгресс коллег в США он отметил, что несмотря на проблемы в отношениях России и Америки, медики не разорвали контакты. Они общаются с американскими специалистами на различных саммитах и в разных форматах.

«В качестве примера, на предстоящем конгрессе „Звезды детской хирургии на Байкале“, который состоится в Иркутске 22–23 августа 2024 года, примут участие семь детских хирургов из Северной Америки, один из Южной Америки, два из стран Западной Европы и два из Азии», - объяснил Козлов.

Он признался, что сам работал профессором в Барселоне, Улан-Баторе и Пекине. Для хирургов есть только один принцип - «Один мир - одна хирургия», отметил врач.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области поиска и спасания на море. Стороны отметили важность поддержания контактов между флотами двух государств в интересах безопасности и стабильности в Мировом океане.