МИД Анголы осудил теракт в Красногорске
Министерство иностранных дел Анголы выступило с осуждением террористического акта в концертном зале Crocus City Hall. Заявление дипломатического ведомства появилось на его странице в социальной сети LinkedIn.
«Власти Анголы решительно осуждают теракт, который унес жизни десятков беззащитных граждан, и выражают возмущение этим преступлением. Они передают свои самые глубокие соболезнования правительству Российской Федерации», - заявили в МИД.
Теракт в Crocus City Hall произошел в пятницу. В здание ворвались вооруженные люди в камуфляже и открыли огонь. В результате ЧП погибли 133 человека, еще 152 пострадали.
Правоохранительные органы в рамках расследования дела задержали 11 человек, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Президент России Владимир Путин объявил воскресенье, 24 марта, днем общенационального траура по погибшим в Crocus City Hall.