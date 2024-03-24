МИД Анголы осудил теракт в Красногорске

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Премьер-министр Словении Роберт Голоб решительно осудил теракт в Crocus City Hall в Красногорске. В соцсети X он назвал нападение чудовищным и подчеркнул, что его ничем нельзя оправдать.

«Я решительно осуждаю чудовищное нападение в Москве, в результате которого погибли и пострадали многие невинные люди. Ничто не может оправдать подобные нападение», - написал он.

Политик также выразил соболезнования семьям погибших. Десятки стран осудили теракт.

В знак солидарности с российским народом траур по погибшим объявили в Республике Сербской БиГ, Никарагуа и Абхазии. На посольствах Британии и Австралии в Москве приспустят национальные флаги.

Вечером 22 марта в Crocus City Hall ворвалась группа вооруженных мужчин и открыла стрельбу, устроила пожар. В результате погибли 133 человека, еще 152 получили ранения различной степени тяжести.

На месте пожара продолжают разбирать завалы. Предположительно, поисковая операция завершится 24 марта. Спасатели уже расчистили более 90 кубометров конструкций.