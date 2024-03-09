МИД Абхазии обвинил Германию в политике агрессивной изоляции страны

Дипломаты напомнили, что МИД Германии обновил информацию на своем сайте в разделе «терроризм» и добавил рекомендацию не посещать «оккупированную Абхазию». Дезинформацию также распространяют такие западные организации как SAID, UNDP и фонд Бергхофа, предупредили в абхазском ведомстве.

«Нашим согражданам, которые до сих пор не прекратили общение с ними, настоятельно рекомендуем сделать это прямо сейчас», - указали в пресс-службе.

Ранее политолог Иван Мезюхо допустил возможность присоединения Абхазии к Союзному государству России и Белоруссии. Он отметил, что это благоприятно скажется на экономике республики и не повлияет на ее суверенитет.