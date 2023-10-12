Microsoft обвинили в неуплате миллиардных налогов в США

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Налоговое управление США (IRS) заявило, что компания должна доплатить 28,9 миллиарда долларов налогов за 2004–2013 годы. Это без учета пени и процентов. В Microsoft с этими расчетами не согласились и пообещали подать апелляцию.

«С 2004 года мы заплатили США свыше 67 миллиардов долларов налогов», - сообщили в компании.

В августе замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Microsoft работает во вред России. Дипломат отметил, что крупнейшая американская компания оказывает поддержку киевскому режиму и бездоказательно обвиняет Россию в хакерских атаках на украинские сайты.

В начале октября стало известно, что работники Госдумы перешли на операционную систему Astra Linux и пакет приложений «Мой офис», отказавшись от Windows и Microsoft Office. Аппарат парламента закупил 1800 лицензий российской операционной системы.