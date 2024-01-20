20 января 2024, 02:37

Microsoft бездоказательно обвинила Россию в поддержке киберпреступников

Freepik
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Американская корпорация Microsoft сообщила, что киберпреступники получили доступ к учетным записям электронной почты ее высшего руководства. Компания опубликовала сообщение на своем сайте, в котором также бездоказательно обвинила Россию в поддержке хакеров.

В компании заявили, что команда по безопасности обнаружила «государственную атаку на наши корпоративные системы 12 января 2024 года».

«Microsoft идентифицировала субъекта угрозы как Midnight Blizzard, спонсируемую российским государством организацию, также известную как Nobelium», - сказано в сообщении.

В корпорации также отметили, что злоумышленники, начиная с конца ноября 2023 года, пытались атаковать с использованием механизма с распылением паролей, чтобы получить доступ к устаревшей непроизводственной учетной записи тестового клиента.

Затем они планировали закрепиться, чтобы в дальнейшем проникнуть в корпоративные учетные записи электронной почты руководства компании и сотрудников, отвечающих, в частности, за обеспечение кибербезопасности.

Ранее представитель компании Servicepipe Даниил Бобрышев рассказал, что хакеры в 2024 году изменили тактику проведения атак на банки России. Нападения на информационные ресурсы кредитных организаций стали одновременными.

Американская корпорация Microsoft сообщила, что киберпреступники получили доступ к учетным записям электронной почты ее высшего руководства. Компания опубликовала сообщение на своем сайте , в котором также бездоказательно обвинила Россию в поддержке хакеров.

Microsoft Преступления Россия Хакеры
20 января 2024, 02:47
Израиль финансировал ХАМАС для ослабления Палестины — Боррель
РИА «Новости»
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Израиль оказывал финансовую поддержку радикальному движению ХАМАС для ослабления Палестинской национальной администрации (ПНА). Обвинения против еврейского государства озвучил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, сообщило Reuters.

«ХАМАС финансировалось правительством Израиля в попытке ослабить Палестинскую администрацию, возглавляемую [Движением за освобождение Палестины] ФАТХ», - сказал он.

Политик призвал международное сообщество поддержать создание палестинского государства, несмотря на протесты Израиля. В данный момент основным приоритетом должно стать предотвращение эскалации конфликта в Красном море.

При этом Боррель отметил, что ЕС «будет отправлять корабли не для осуществления активных боевых действий, а исключительно для защиты судоходства».

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское правительство должно взять на себя управление Газой. По данным Минздрава Палестины, с 7 октября в секторе Газа погибли более 24 тысяч человек.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
20 января 2024, 02:02
Скандал из-за российского чая разразился в Латвии
РИА «Новости»
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Скандала разразился в Латвии после того, как журналисты местного телеканала LTV обнаружили в Системе электронных закупок, которую используют государственные и муниципальные учреждения, чай российского производства. Об этом сообщило в своем Telegram-канале агентство Baltnews.

Руководство телекомпании приобрело себе несколько коробок чая из Шри-Ланки через ту же систему, а после его поступления обнаружило, что напиток произвели в Санкт-Петербурге.

«Открытый тендер на право поставок продуктов питания участникам EIS выиграла компания SIA Lanekss», - уточнил канал.

Поставщику может грозить уголовная ответственность, так как именно он должен был отслеживать производителей товаров и соблюдать европейские санкции.

Ранее посольство России в Риге сообщило, что латвийские власти решили депортировать незрячую 72-летнюю пенсионерку из страны за незнание языка. Ее обязали проходить языковое тестирование, которое она не сдала. Из-за аннуляции ВНЖ женщину лишили пенсии и возможности получать медицинское обслуживание.

Скандалы Латвия Россия Продукты
20 января 2024, 01:34
Болдуина снова обвинили в непредумышленном убийстве на съемках
РИА «Новости»
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Американскому актеру Алеку Болдуину снова предъявили обвинение в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс, погибшей на съемках его вестерна «Ржавчина» в 2021 году. Об этом сообщило издание ABC News.

Большое жюри суда в американском штате Нью-Мексико уже утвердило выдвижение обвинений против Болдуина.

«Мы с нетерпением ждем нашего дня в суде», - заявили в ответ адвокаты актера.

В случае вынесения приговора Болдуину грозит до 18 месяцев тюремного заключения. Его защита оценила обвинения как «ужасную судебную ошибку».

Адвокаты заявили, что Болдуин не мог знать, что в пистолете или на съемочной площадке могла быть настоящая пуля. Он полностью полагался на профессионалов, заверивших, что в оружии нет боевых патронов.

Прошлой весной прокуратура Нью-Мексико сняла с Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве.

Ранее спутница французского актера Алена Делона Хироми Роллен пожаловалась полицейским на детей артиста, обвинив их в «попытке умышленного убийства». По данным журналистов, Делон болеет раком крови - диффузной лимфомой.

США Смертность Убийства Кино Актеры
20 января 2024, 00:54
«Тысячи городов-призраков». Ученые предрекли США мрачное будущее
Freepik
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Американские ученые предсказали появление тысячи городов-призраков в США из-за снижения численности населения на 12-23%. Об этом сообщило издание Nature Cities.

Города будущего, по мнению американских исследователей, станут не полностью призрачными, а превратятся в раздробленные сообщества. Число жителей уменьшится, продуктовые магазины начнут закрываться, возникнут проблемы с чистой водой и транспортом, что приведет к ухудшению инфраструктуры.

Такие проблемы уже возникли в городе Джексон в штате Миссисипи в 2021 году, когда люди остались без питьевой воды.

«43% городов США теряют жителей, и эта тенденция будет усиливаться в будущем», - заявили ученые.

Исследователи предупредили также об ухудшении демографической ситуации во всем мире. По их прогнозу, к 2100 году численность людей старше 80 лет вдвое превысит число детей младше пяти лет.

Ранее в Китае в 2022 году резко сократилась численность населения. Специалисты винят в этом политику «одна семья - один ребенок», которую долгие годы проводили в стране. Если ситуацию не исправить, то Китай может столкнуться с экономическими проблемами.

США Природа Дети Женщины Ученые Мужчины

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