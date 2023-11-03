МГТУ имени Баумана попал под очередные санкции США

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Всего в новом списке фигурирует более 190 российских предприятий и почти 40 физических лиц. Помимо МГТУ имени Баумана туда попали ФАУ «Роскапстрой» и Научно исследовательский центр кибернетики и автоматики.

В санкционный лист также пополнили «Абсолют банк», «Русский стандарт» и ВБРР.

«Сегодняшние действия демонстрируют нашу дальнейшую решимость продолжать разрушать каждое звено российской цепочки военных поставок и нацеливаться на внешних игроков, которые будут стремиться поддержать военные усилия России», - заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

США ввели санкции на экспорт для 12 структур из России. Их действия назвали противоречащими «интересам национальной безопасности или внешней политики США». Экспортные ограничения ввели против компаний Aeroscan, STC Orion, ZALA Aero Group, Hartis D и других структур.