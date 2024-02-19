19 февраля 2024, 07:02

Межплеменные столкновения в Папуа — Новой Гвинее привели к рекордному количеству жертв

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В высокогорных районах Папуа — Новой Гвинеи более 50 человек погибли из-за межплеменных столкновений. Они попали в засаду, сообщил телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.

Стычка произошла в провинции Энга. Полиция Папуа - Новой Гвинеи объявила о гибели по меньшей мере 53 человек. Противники окружили и расстреляли их. Этот случай привел к новой волне эскалации межплеменных конфликтов.

Позднее полиция сообщила об увеличении количества жертв до 64 человек. Agence France-Presse назвало этот случай крупнейшим по числу погибших столкновением в высокогорье Папуа - Новой Гвинеи.

Конфликты продолжились в Африке. Боевики действовали с применением оружия, поставленного Украине странами Запада. Доктор наук в области изучения мира и конфликтов Мариам Шах заявила о перепродаже вооружений на черный рынок и предостерегла союзников от игнорирования этой проблемы.

В высокогорных районах Папуа - Новой Гвинеи более 50 человек погибли из-за межплеменных столкновений. Они попали в засаду, сообщил телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.

Австралия
19 февраля 2024, 05:18
Американских конгрессменов сравнили с «пьяными моряками»
Freepik
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Американские конгрессмены тратили бюджетные деньги как «пьяные моряки». Об этом написала в социальной сети X кандидат в президенты США от республиканцев и бывший постпред страны при ООН Никки Хейли.

«В Вашингтоне нет святых. И республиканцы, и демократы тратили деньги как пьяные моряки», - заявила она.

Политик отметила, что Белому дому нужен бухгалтер, который заставит законодателей контролировать расходы. Она также призвала конгрессменов не покидать зал заседаний, пока они не разберутся с дополнительными бюджетными ассигнованиями в 2024 году.

До этого Хейли допустила, что после поражения Украины может начаться конфликт НАТО с Россией. Она добавила, что поставки Украине боеприпасов и снаряжения помогут предотвратить отправку американских военнослужащих для сражений.

В начале февраля члены палаты представителей не поддержали альтернативный законопроект о выделении денег на помощь Израилю отдельно от Украины. Законопроект о дополнительном финансировании внес сенат, предложив, в частности, выделить Украине 60,06 миллиарда долларов.

США Конгресс США Деньги Выборы президента США
19 февраля 2024, 02:49
Генпрокуратура ФРГ проверит раскрытие гостайны при строительстве «СП — 2»
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В Германии инициировали проверку в связи с вероятным раскрытием государственной тайны при планировании строительства трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщило немецкое издание Bild.

В Германии инициировали проверку в связи с вероятным раскрытием государственной тайны при планировании строительства трубопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщило немецкое издание Bild.

По информации издания, сотрудники Горного ведомства города Штральзунд опубликовали сведения о местах действиях натовских подлодок и количестве оружия на них в 2018 году.

Это ведомство отвечало за выдачу разрешений при строительстве газопровода «Северный поток - 2». Его сотрудникам теперь грозит до пяти лет тюрьмы.

В начале февраля президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону непрозрачно намекнул, что во взрывах на «Северных потоках» виноваты США. Он подчеркнул, что необходимо выяснить, причастны ли к ним НАТО или ЦРУ.

Теракты на «Северных потоках» произошли осенью 2022 года. В Германии, Дании и Швеции допустили, что это была целенаправленная диверсия.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти США не позволят Швеции раскрыть правду о взрывах на «Северных потоках», несмотря на то, что теракт нанес ущерб Германии, Нидерландам и Франции.

Германия Газопровод Северный поток — 2 Подлодки Запад НАТО
19 февраля 2024, 02:27
Тюремный психолог завела романы с заключенными и избежала увольнения
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В Австралии тюремный психолог Сара-Джейн Лодингтон, оказавшаяся в центре скандала из-за романа с двумя заключенными и занятий сексом с одним из них, по решению суда вернулась на работу в исправительные учреждения. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

Психолог и мать четверых детей оказалась в центре скандала в 2019 году. Выяснилось, что она завела роман с двумя заключенными в тюрьме Пален-Крик, расположенной к юго-западу от города Брисбена.

Специалист вступила с ними с непристойную переписку, целовала и обнимала во время сеансов, а с одним из заключенных она занималась сексом после его освобождения из тюрьмы.

Ее регистрацию в качестве психолога приостановили на четыре года осенью 2019 года, а позже назначили два года условного заключения. Недавно гражданский суд Квинсленда вынес решение, что продление запрета на профессию будет носить «карательный характер» и разрешил ей вернуться к работе в тюрьмах.

В конце прошлого года сотрудника сената США поймали на съемках гей-порно прямо в зале заседаний.

Заключенные Австралия Тюрьмы Секс Психология
19 февраля 2024, 01:46
Выращивание генно-модифицированных бананов впервые одобрили в мире
Unsplash
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Регулирующие органы Австралии и Новой Зеландии впервые одобрили генетически модифицированный бананы для коммерческого выращивания. Об этом сообщили в пресс-релизе Квинслендского технологического университета.

Новый сорт получил название QCAV-4, он отличается устойчивостью к грибковому заболеванию TR4, которое представляет угрозу для выращивания бананов. Благодаря открытию появился шанс сохранить один из самых популярных фруктов на глобальном рынке с учетом разрушительного воздействия TR4.

QCAV-4 включает в себя гены из дикого банана, что обеспечивает его устойчивость к болезни. После долгих тестирований ученые пришли к выводу, что QCAV-4 также безопасен и питателен, как и традиционные сорта бананов.

Министрам дали 60 дней на рассмотрение данного вопроса. В Австралии производство или продажа генномодифицированных, но другие страны, столкнувшиеся с заболеванием TR4, не откажутся от нового сорта бананов.

В начале февраля Россельхознадзор запретил ввозить бананы в Россию с пяти эквадорских предприятий. В продукции этих производителей нашли муху-горбатку. Позже ведомство отменило частичный запрет на импорт бананов из Эквадора.

Австралия Ученые Новая Зеландия

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