Между двух огней. Россия не увидела выгоды Финляндии от вступления в альянс

Он напомнил, что Финляндию и Россию до недавнего времени объединяли добрососедские отношения, однако вступление Финляндии в Североатлантический альянс заставило РФ прибегнуть к ответным мерам. Такие меры «всегда найдутся», подчеркнул дипломат. Он добавил, что не понимает, как от этого выигрывает Финляндия.

«Жили спокойно, умиротворенно и неожиданно оказались между Россией и НАТО как составная часть альянса. Но они же соседствуют с нами, и, не дай бог, если какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия», - рассудил Ульянов.

Дипломат отметил, что ему «очень не хотелось бы» такого поворота.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал воссоздание Ленинградского военного округа на границе с Финляндией.