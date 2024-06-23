23 июня 2024, 16:07

Метро остановилось в некоторых районах Харькова

Global Look Press
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В нескольких районах Харькова после ударов пропал свет и встало метро. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».

В городе также частично нарушено водоснабжение.

По данным местных властей, целью ударов стала харьковская инфраструктура. Электричества лишилась половина города.

Накануне на фоне объявленной воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы. Мэр Игорь Терехов сообщил, что на производственное предприятие скинули авиабомбу.

ВС России наносят удары по военным и энергетическим объектам на Украине в ответ на попытки ВСУ совершать террористические атаки на инфраструктуру России. В Минобороны подчеркивали, что мирному населению страны ничто не угрожает.

В воскресенье, 23 июня, ведомство сообщило об ударе по точке подготовки украинских пилотов.

Харьков
23 июня 2024, 16:01
Десятки человек погибли в ходе субботнего удара Израиля по сектору Газа
Global Look Press
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Жертвами удара израильской авиации по северной части сектора Газа в минувшую субботу стали минимум 39 человек. Об этом со ссылкой на медиков палестинской территории сообщило агентство Associated Press.

По данным работающего на месте корреспондента, спасатели продолжили разбор завалов разрушенных зданий и жилых домов в поисках выживших.

Глава больницы в столице сектора Фадель Наем заявил, что от полученных ранений умерли 39 доставленных пациентов. Группа гражданской обороны добавила, что 10 погибших нашли в лагере беженцев Шати к западу от столицы.

Армия обороны Израиля объявила, что целью воздушных ударов 22 июня стали два военных объекта группировки ХАМАС. Подробностей в ведомстве не привели. Но отметили, что операция продолжилась в центральном и южном районах Газы, включая Рафах, куда сбежали более миллиона палестинцев в поисках убежища от ударов.

В начале недели премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложение военных о ежедневных гуманитарных паузах на контрольно-пропускном пункте в кибуце Керем Шалом. Глава правительства назвал такое решение неприемлемым и потребовал продолжать борьбу с ХАМАС. Ранее после ухода из состава правительства бывшего генерала Бени Ганца, несогласного с отсутствием четкой стратегии по Газе, Нетаньяху распустил весь камбмин.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
23 июня 2024, 15:42
Раскрыты подробности подготовки Байдена к дебатам с Трампом
Global Look Press
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Начинающиеся на следующей неделе дебаты с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом заставили президента США Джо Байдена начать усиленные тренировки к предстоящей дискуссией. Об этом сообщила корреспондент телеканала ABC Селина Ван. Запись прямого эфира она опубликовала на своей странице в социальной сети X.

Журналистка подчеркнула, что Байден временно уехал из Белого дома в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде в сопровождении советников, с которыми отрабатывает основные тезисы. Участники проходятся по каждому пункту и пытаются найти там «слабые места».

После этого с новыми материалами они имитируют настоящие дебаты. На протяжении 90 минут американский лидер выступает и отвечает на вопросы стоя, пытаясь не терять равновесие.

«Байден прекрасно понимает, что на следующей неделе ему предстоит это делать в режиме реального времени», - подчеркнула Ван.

Корреспондент добавила, что ее источники из окружения президента США заявили, что не ожидают от Трампа скандальных выходок, но готовят Байдена ко всем возможным сценариям.

Первый этап дебатов Байдена и Трампа пройдет в Атланте 27 июня. Организаторы ужесточили правила и объявили, что не пустят на дискуссию политиков зрителей, а также проследят, чтобы микрофон работал только у выступающего. Противникам запретили приносить с собой заготовленные тексты и шпаргалки. Им предоставят ручку, бумагу и бутылку воды.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
23 июня 2024, 15:36
Машину сотрудника военкомата сожгли в поселке Котовского в Одессе
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Сотрудник Приморского военкомата в Одессе лишился машины. Транспортное средство подожгли неизвестные. Автомобиль сгорел дотла, сообщила «Страна.ua»

Видео с горящим авто появилось в Telegram-канале издания. На место происшествия в поселке Котовского прибыли спасатели.

Специалисты ликвидировали возгорание. Но, судя по кадрам с места ЧП, восстановлению машина не подлежит.

Несколькими днями ранее в Одессе произошло аналогичное происшествие. Тогда, по словам очевидцев, неизвестный закинул что-то под машину военнослужащих.

«После чего сильно бахнуло, а мужчина скрылся. Прибежал хозяин машины, и мы все вместе начали тушить», - указал один из собеседников «Страны.ua».

О страхе жителей Украины перед мобилизацией писала The New York Times. Газета отметила, что многие мужчины прячутся от сотрудников ТЦК в домах, потому что призыв на военную службу - буквально билет в один конец.

Веб-дизайнер из Львова рассказал газете, что целыми днями не покидает квартиру, а его друг привозит ему еду. При выходе из дома мужчина надевает электронный браслет с кнопкой SOS, чтобы в случае чего его близкие могли знать, где он находится.

Одесса
23 июня 2024, 15:21
Дания задумалась о закрытии проливов для российских танкеров
РИА «Новости»
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Власти Дании в рамках реализации последнего пакета санкций Евросоюза против России намерены закрыть проливы для прохода нефтяных танкеров в Балтийское море. Но пока у страны нет законодательной базы для такого решения. Кроме того, его придется согласовать с соседними государствами, отметили в статье газеты Tages-Anzeiger.

Авторы напомнили, что страны G7 и присоединившаяся к ним Австралия установили потолок на российскую нефть, запретив страховать корабли, если сырье продается выше определенной суммы.

Россия обошла это ограничение, создав собственный флот для перевозки нефти в Индию, Китай и Турцию. Эти суда ходят под флагами различных государств и установить их принадлежность фактически невозможно.

Евросоюз впервые задумался о санкциях против «теневого флота» России только сейчас, включив в новый санкционный пакет запрет на перевалку сжиженного природного газа в своих портах и введя санкции против некоторых танкеров с нефтью, которые ходят под российским флагом.

Министр обороны Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что вопрос о закрытии проливов в Балтийское море начали обсуждать с соседними странами, которые владеют отдельными их участками. По его словам, окончательное решение по этому вопросу еще не приняли.

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя новый санкционный пакет, заявил, что его целью стали военно-промышленный комплекс России , финансовый и энергетический секторы. Дипломат добавил, что дополнительные меры позволят усилить уже действующие ограничения, которые Россия обошла.

Дания Санкции Нефть Россия Евросоюз Балтийское море

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