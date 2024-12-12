Meta пожертвовала Трампу миллион долларов

Таким образом, предположили авторы материала, Цукерберг стремится улучшить отношения с Трампом, который в своей книге «Спасти Америку» обвинил предпринимателя в заговоре против него на выборах 2020 года и угрожал ему пожизненным тюремным заключением в случае вмешательства в выборы 2024 года.

Этот шаг отличается от обычной политики корпорации, которая не выделяла средства ни в фонд Трампа в 2017 году, ни в фонд Джо Байдена в 2021 году.

В ноябре Цукерберг встречался с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По информации источников The Wall Street Journal, перед ужином с избранным президентом США Цукерберг продемонстрировал ему умные очки Meta Ray-Ban и даже подарил их.

Ранее публицист Алексей Белов заявил, что действия Цукерберга не вызывают доверия.

Еще в конце августа, напомнил он, бизнесмен признал, что медиаплатформы, которые он контролирует, намеренно распространяли недостоверную информацию о так называемом «скандале с ноутбуком Хантера Байдена» и о коррупционных связях сына действующего президента США с украинской компанией Burisma.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.