Местонахождение лидера ХАМАС раскрыли в Израиле

«Синвар спрятался в бункере и отправляет своих командиров умирать. Наши командиры руководят подразделениями непосредственно на передовой и добиваются успеха в сражениях», - сказал он.

Галант отметил высокую эффективность израильских военнослужащих в борьбе с ХАМАС.

«Все совершенные усилия привели к экстраординарным достижениям. Мы бьем по террористам на местах, устраняем командиров рот и батальонов», - добавил министр.

Вечером во вторник стало известно, что израильская армия прорвалась в центральные районы города Газа , крупнейшего населенного пункта палестинского анклава. Генерал-майор ЦАХАЛ Ярон Финкельман заявлял, что солдаты обнаруживают большое количество подземных тоннелей, где уничтожают боевиков и их вооружение.