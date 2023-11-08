Местонахождение лидера ХАМАС раскрыли в Израиле
Лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар спрятался в бункере, позволяя командирам подразделений умирать. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, его слова привела пресс-служба ведомства.
«Синвар спрятался в бункере и отправляет своих командиров умирать. Наши командиры руководят подразделениями непосредственно на передовой и добиваются успеха в сражениях», - сказал он.
Галант отметил высокую эффективность израильских военнослужащих в борьбе с ХАМАС.
«Все совершенные усилия привели к экстраординарным достижениям. Мы бьем по террористам на местах, устраняем командиров рот и батальонов», - добавил министр.
Вечером во вторник стало известно, что израильская армия прорвалась в центральные районы города Газа , крупнейшего населенного пункта палестинского анклава. Генерал-майор ЦАХАЛ Ярон Финкельман заявлял, что солдаты обнаруживают большое количество подземных тоннелей, где уничтожают боевиков и их вооружение.