Авторы материала уточнили, что речь идет о бизнесменах, которые скупили зарубежные активы с приличной скидкой. Самыми яркими и значимыми сделками журналисты назвали выкуп сети ресторанов быстрого питания McDonald’s и иностранного производителя чистящих средств и косметики Henkel AG.

Активы этих зарубежных корпораций купили не знаменитые богатейшие россияне-бизнесмены. Их приобрели люди, не известные за пределами России, указали авторы статьи.

Также, по данным агентства, далеко не все западные страны одобрили использование замороженных российских активов для поддержки Вооруженных сил Украины. Представители Франции, ФРГ, Бельгии и Италии призвали Евросоюз не торопиться с изъятием финансов.

А помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что Запад не вернет РФ замороженные активы, пока страна не компенсирует последствия специальной военной операции на Украине.