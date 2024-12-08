08 декабря 2024, 17:22

Место проведения митингов грузинской оппозиции украсят новогодней елкой

Global Look Press
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Сотрудники мэрии Тбилиси приступили к установке новогодней ели у здания парламента Грузии. На этой площадке каждый вечер собирались сторонники оппозиционных партий для участия в протестных митингов и противостояния с полицейским спецназом. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, елку на этом месте устанавливают каждый декабрь. Новогоднее дерево имеет искусственную основу, высотой со здание парламента. В основу втыкают настоящие еловые ветви. В результате новогоднее дерево занимает собой всю площадь.

Корреспондент добавил, что часть пришедших для очередного протестного митинга участников, увидев новогоднюю елку разбрелась.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне продолжающихся в Тбилиси протестов объявил, что до конца года в республике примут закон, который запретит участникам митингов прятать лица за балаклавы и маски. Перерастающие в беспорядки протесты в Грузии начались после заявления властей о приостановке соглашения по интеграции с Евросоюзом до 2028 года.

Грузия Новый год Беспорядки в Грузии
08 декабря 2024, 17:15
Участникам митингов в Грузии запретят прятать лица
Global Look Press
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Закон о запрете прятать лица за масками или балаклавами примут в Грузии до конца года. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Закон о запрете прятать лица за масками или балаклавами примут в Грузии до конца года. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Он подчеркнул, что меру распространят не только на участников митингов и собраний, но также на сотрудников силовых структур.

«Мы примем закон, по которому будет запрещено на собраниях, участниками собрания, в том числе контручастниками, закрывать лица разными средствами», - заявил Кобахидзе.

Заявление грузинского премьера прозвучало на фоне продолжающихся в Тбилиси протестов сторонников оппозиции. Митингующие вышли на улицы после объявления властей о приостановке соглашения по интеграции с Евросоюзом до 2028 года.

На этой неделе полиция Грузия провела обыски в офисах оппозиционных партий и движений. По итогам силовики задержали лидера «Коалиции за перемены» Нику Гварамию. Суд арестовал политика на 12 суток по обвинению в сопротивлении полицейским.

Главным местом противостояния силовиков и участников протестной акции остался проспект Руставели, где находится парламент. В минувший четверг спецназ применил против толпы водометы. В ответ протестующие закидали силовиков пиротехникой, продажу которой в республике запретили.

Грузия Беспорядки в Грузии
08 декабря 2024, 17:14
Происходящее в Сирии назвали трагическим периодом
Global Look Press
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Россия выступает за демократические процедуры передачи власти мирным путем в Сирии, а также за территориальную целостность страны. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, его процитировало РИА «Новости».

«Премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли пообещал передать власть оппозиции без боя. Но никто не может гарантировать, что противостояние на этом закончилось», - подчеркнул парламентарий.

Он назвал ситуацию в Сирии трагическим периодом и напомнил, что Россия выступает против раздела страны. По его словам, госпереворот стал потрясением для всего региона. Пока удалось избежать наиболее кровавого сценария развития событий, добавил Слуцкий.

Ранее президент Сирии Башар Асад сложил полномочия и покинул государство. Премьер-министр страны подтвердил, что власть передадут новому правительству. Он рассказал телеканалу Al-Arabiya, что в Сирии начался новый исторический этап.

Госдума РФ Сирия Россия Захват власти в Сирии
08 декабря 2024, 16:52
Подачу электричества ограничат в Абхазии до четырех часов 40 минут
РИА «Новости»
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Новый график подачи электроэнергии в сети Абхазии вступит в силу с понедельника, 9 декабря. В промежуток между 07:00 и 21:00 свет включат дважды на два часа 20 минут. Об этом сообщила пресс-служба компании «Черноморэнерго».

Там отметили, что в ночное время отключения поставок электроэнергии не будет. Решение в компании объяснили «сложной ситуацией в энергоснабжении республики».

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бангба в комментарии «Интерфаксу» заявил, что, если временные рамки отключения электричества расширят еще сильнее, то власти временно закроют детские сады и школы.

«Температура в помещениях школ и детских садов падает. Мы же, естественно, не можем ставить под угрозу здоровье наших детей», - пояснил он.

На этой неделе исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба заявил, что государственные служащие временно останутся без заработной платы , потому что все средства пойдут на оплату электричества, поступающего из России. Он подчеркнул, что мера коснется в том числе сотрудников силовых структур.

Электричество Абхазия
08 декабря 2024, 16:33
Раскрыто вероятное местонахождение Асада
РИА «Новости»
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Ушедший с поста президента Сирии Башар Асад после отъезда из страны столкнулся с отказом в приеме со стороны ряда государств. Вероятно, он отправился в Африку. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил участник находящегося в Турции политического комитета Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Анас аль-Абда.

Ушедший с поста президента Сирии Башар Асад после отъезда из страны столкнулся с отказом в приеме со стороны ряда государств. Вероятно, он отправился в Африку. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил участник находящегося в Турции политического комитета Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Анас аль-Абда.

Он подчеркнул, что это только предположение, потому что окончательной информации о местонахождении бывшего сирийского лидера сейчас нет.

«Мы знаем, что он просил разрешения прибыть в несколько стран, но получил отказ. Возможно, направился в какую-то из стран Африки. Сирийский народ, в свою очередь, хочет, чтобы его судил сирийский суд», - заявил аль-Абда.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные сервиса Flightradar допустило, что Асад улетел из Сирии на пассажирском самолете государственной авиакомпании. Якобы борт вылетел из Дамаска после первых сообщений о заходе боевиков. Журналисты уточнили, что сначала он летел в сторону побережья, но после сделал разворот и пропал с радаров.

После этого появились версии, что Асад погиб в авиакатастрофе. Но некоторые эксперты не исключили, что пилоты остановили работу транспондера.

Министерство иностранных дел России заявило, что Башар Асад сложил президентские полномочия после переговоров с оппозиционными силами, с которыми условился о мирной передаче власти в стране. В ведомстве добавили, что после этого бывший глава государства покинул территорию Сирии.

Сирия Захват власти в Сирии

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