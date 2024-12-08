Место проведения митингов грузинской оппозиции украсят новогодней елкой
Сотрудники мэрии Тбилиси приступили к установке новогодней ели у здания парламента Грузии. На этой площадке каждый вечер собирались сторонники оппозиционных партий для участия в протестных митингов и противостояния с полицейским спецназом. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщило РИА «Новости».
По данным агентства, елку на этом месте устанавливают каждый декабрь. Новогоднее дерево имеет искусственную основу, высотой со здание парламента. В основу втыкают настоящие еловые ветви. В результате новогоднее дерево занимает собой всю площадь.
Корреспондент добавил, что часть пришедших для очередного протестного митинга участников, увидев новогоднюю елку разбрелась.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне продолжающихся в Тбилиси протестов объявил, что до конца года в республике примут закон, который запретит участникам митингов прятать лица за балаклавы и маски. Перерастающие в беспорядки протесты в Грузии начались после заявления властей о приостановке соглашения по интеграции с Евросоюзом до 2028 года.