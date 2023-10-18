Место премьер-министр Украины сможет занять Оксана Маркарова

Читайте нас в:

Премьер - министра Украины Дениса Шмыгаля в ближайшее время могут уволить. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, написал «Царьград».

После того как Шмыгаль уйдет в отставку, его пост займет посол Украины в США Оксана Маркарова. По данным издания ее назначат на должность главы правительства по настоянию западных кураторов нынешнего украинского президента Владимира Зеленского.

Однако о том, что премьер-министра Дениса Шмыгаля могут уволить, украинские СМИ писали еще в начале года. Зеленский говорил, что в стране пройдут серьезные кадровые перестановки, после чего следует начала череда отставок высокопоставленных чиновников.

Ранее Украина всерьез разволновалась из-за событий в Израиле. Киевский режим опасается, что теперь денежная и военная помощь Запада пойдет мимо украинской кассы. Зеленскому не нравится, что эскалация палестино - израильского конфликта может отвлечь внимание международного сообщества от его страны.