«Места хватит всем». Белорусов призвали рожать детей в Башкортостане

«Места хватит всем. Будем жить в дружбе и согласии», - сказал он во время пленарного заседания.

Назаров отметил, что в Башкортостане на 43 тысячах квадратных километров живут 4,1 миллиона человек, а в Белоруссии на 207 тысячах «квадратов» - порядка 9,2 миллиона.

«Два с половиной миллиона мест зарезервировали для вас. Хотите, сами приезжайте, рожайте здесь, хотите - детей своих отправляйте», - обратился к белорусам Назаров.

В своем Telegram-канале Назаров написал, что форум «Беларусь - Башкортостан» станет новым импульсом для развития двухсторонних контактов. Он отметил, что мероприятие посетили свыше 400 представителей бизнеса от обеих республик.

Как сообщало ранее БелТА , глава Башкортостана Радий Хабиров во время открытия форума заявил, что Белоруссия является главным партнером республики и народы испытывают друг к другу давнюю историческую, духовную, человеческую близость.