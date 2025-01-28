28 января 2025, 21:43

«Мерзкий тип». Трамп оскорбил журналиста CNN

РИА «Новости»
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Президент США Дональд Трамп обрадовался низким рейтингам журналиста CNN Джима Акосты и заодно оскорбил репортера. Своим мнением он поделился в соцсети Truth Social.

«Джим Акоста, один из худших, самых нечестных репортеров в истории журналистики, капитальный мерзкий тип, был переведен CNN „фейк-ньюз“ в полуночный час, „долину смерти“, из-за невероятно плохих рейтингов и отсутствия таланта», - написал американский лидер.

Трампу понравилась также новость о том, что журналист планирует уволиться. Президент назвал Акосту «капитальным лузером, который облажается, где бы ни оказался».

Телеканал CNN, выражающий продемократическую точку зрения, входит в число самых нелюбимых вещателей Трампа. Американский лидер называл их новости фейковыми, а с Акостой он не раз конфликтовал.

Журналист до этого в эфире CNN заявил, что расстается с телеканалом, где проработал 18 лет. Свое решение он объяснил тем, что «никогда не хорошее время преклоняться перед тираном».

Ранее американский предприниматель Илон Маск публично оскорбил немецкого канцлера Олафа Шольца, назвав его «дурачком». Последний раскритиковал жест бизнесмена на инаугурации Трампа.

США Журналистика Соцсети Дональд Трамп
29 января 2025, 00:42
МИД Азербайджана вызвал посла РФ из-за публикаций о крушении самолета AZAL
РИА «Новости»
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Российского посла в Баку Михаила Евдокимова пригласили в МИД Азербайджана из-за публикаций в СМИ насчет авиакатастрофы в Актау. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что в российских СМИ появились сообщения и репортажи с катастрофой самолета AZAL под Актау. По данным ведомства, Азербайджан расценил их как «дезинформационные».

Также там отметили, что что подобные действия вызвали недопонимание и противоречат «духу декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией» «Было упомянуто, что результаты предварительного расследования трагического крушения самолета, принадлежащего „Азербайджанским авиалиниям“, известны», - уточнили в ведомстве.

В МИД добавили, что ожидания Азербайджана от России в связи с авиакатастрофой были четко заявлены.

Самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный, разбился в Казахстане 25 декабря. На его борту находились 67 человек, из которых 38 погибли.

Авиакатастрофы Самолеты Россия Азербайджан Крушение самолета в Актау
29 января 2025, 00:29
Приготовившийся к извержению вулкан у берегов США вызвал интерес ученых
Pixabay
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Расположенный на глубине почти в полтора километра подводный вулкан Аксиал-Симаунт стал объектом изучения группы американских ученых. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

Практически в ежедневном режиме специалисты отслеживают активность подводной горы и с нетерпением ждут ее извержения, которое произойдет в течение 2025 года.

Представитель Йеллоустоунской вулканической обсерватории Майк Поланд объяснил, что Аксиал-Симаунт - самый отслеживаемый вулкан во всем мире. Благодаря его расположению и большой толще воды он не представляет опасности, но ученые могут отслеживать, как происходит извержение во всех подробностях.

«Это больше похоже на то, что происходит на Гавайях, когда лава не поднимается наверх, а спокойно растекается по морскому дну», - пояснил он.

Коллеги Поланда заявили, что за последние 30 лет вулкан проявлял активность три раза, но только сейчас им удалось сделать его объектом для изучения, чтобы не пропустить не единого изменения вокруг горы.

Главными признаками пробуждения вулкана ученые назвали вздутие морского дна и подъем уровня воды.

«Это похоже на воздушный шар, который становится все больше и больше, пока не взрывается и не начинает оседать», - пояснили ученые.

Они добавили, что сбор данных очень важен, потому что он ляжет в основу для создания прогнозов поведения других вулканов, которые могут нести реальную опасность. Кроме того, это фактически первый раз, когда за извержением проследят через специальные системы мониторинга в режиме реального времени.

В начале декабря власти Филиппин объявили массовую эвакуацию жителей острова Негрос из-за пробуждения вулкана Канлаон. В управлении гражданской обороны страны заявили, что в опасную зону вошли восемь километров территории, где живут более 116 тысяч человек.

США Ученые Вулканы
28 января 2025, 20:48
Пьяный авиадебошир во время задержания назвал полицейских крысами
Unsplash
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Пассажир авиакомпании Jet2 устроил пьяный дебош в самолете. Во время задержания нарушитель выкрикивал оскорбления в адрес попутчиков и полицейских, сообщил портал GB News.

Потасовка произошла в аэропорту Манчестера на борту лайнера, собиравшегося лететь в Турцию. Льюис Ховарт назвал одного из бортпроводников тупицей, когда его попросили пристегнуть ремень безопасности. Затем пассажир начал оскорблять попутчиков.

Сотрудников полиции попросили снять дебошира с рейса. При задержании он сопротивлялся, дрался и обозвал офицеров маленькими крысами. Кроме того, Ховарт пытался укусить одного из правоохранителей.

Суд арестовал мужчину на 14 дней. Выяснилось, что у него есть судимости за преследование на расовой почве, нападение на сотрудника полиции и невыполнение судебных постановлений.

Ранее дебошира сняли с рейса, следовавшего из Москвы в Новосибирск. Пассажир нарушал правила безопасности во время нахождения в салоне самолета.

Задержания Суд Самолеты Мужчины Полиция
28 января 2025, 19:06
Ватикан заявил об угрозах искусственного интеллекта
Unsplash
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Ватикан опасается обожествления искусственного интеллекта, ведь созданный человеком разум должен исключительно служить на благо, а не подменять его. Об этом сообщили в новом богословском документе дикастерий доктрины веры, культуры и образования Antiqua et nova.

«Притязание на замену Бога собственным творением - идолопоклонство. ИИ не может обожествляться, и ему нельзя поклоняться, поскольку есть риск, что человек может стать рабом своего собственного изобретения», - отметили в тексте.

В материале добавили, что ИИ необходимо использовать только как дополнительный инструмент человеческого интеллекта.

В одобренном папой римским документе указали на этическую проблему - основные мощности ИИ находятся «в руках нескольких влиятельных компаний», поэтому они могут воспользоваться искусственным интеллектом для манипуляций в корыстных интересах.

В дикастерии также добавили, что ИИ способен приносить благо, но нужно учитывать, что подобный интеллект может стать источником оружия.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о создании мегакорпорации Stargate , которая должна будет обеспечить развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. По его словам, разработка превзойдет китайский чат-бот DeepSeek.

Искусственный интеллект Папа римский Ватикан

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