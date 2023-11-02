Мэры крупных городов США потребовали встречи с Байденом из-за миграционного кризиса

По данным агентства, мэры хотят ускорить для мигрантов процесс выдачи разрешений на работу и расширить права соискателей. Еще одна цель - добиться учреждения регионального управления по миграции, которое будет координировать работу правительства, некоммерческих организаций, местных чиновников по «лучшему размещению приезжих».

«Наши города нуждаются в дополнительных ресурсах, которые намного превышают предложенную сумму [субсидий], чтобы должным образом заботиться о въезжающих просителях убежища», - говорится в коллективном письме градоначальников к американскому лидеру.

Они посетовали на то, что для решения этой проблемы вынуждены экономить на «основных услугах, которые предоставляет город».

Мэры подчеркнули, что есть мигранты, которые «отчаянно хотят работать» и есть работодатели, которым они нужны, но федеральное правительство мешает их сотрудничеству. Ситуация складывается таким образом, что приезжие вынуждены ждать трудоустройства более полугода, а в отдельных случаях - годами. Кроме того, безработные приезжие, которые не могут получить жилье без разрешения на работу, создают дополнительную нагрузку на пункты временного размещения.