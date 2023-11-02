Мэры крупных городов США потребовали встречи с Байденом из-за миграционного кризиса
Главы Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Хьюстона, Чикаго и Денвера потребовали встречи с президентом США Джо Байденом для согласования дополнительных мер правительственной поддержки на фоне миграционного кризиса. Об этом написало Associated Press.
По данным агентства, мэры хотят ускорить для мигрантов процесс выдачи разрешений на работу и расширить права соискателей. Еще одна цель - добиться учреждения регионального управления по миграции, которое будет координировать работу правительства, некоммерческих организаций, местных чиновников по «лучшему размещению приезжих».
«Наши города нуждаются в дополнительных ресурсах, которые намного превышают предложенную сумму [субсидий], чтобы должным образом заботиться о въезжающих просителях убежища», - говорится в коллективном письме градоначальников к американскому лидеру.
Они посетовали на то, что для решения этой проблемы вынуждены экономить на «основных услугах, которые предоставляет город».
Мэры подчеркнули, что есть мигранты, которые «отчаянно хотят работать» и есть работодатели, которым они нужны, но федеральное правительство мешает их сотрудничеству. Ситуация складывается таким образом, что приезжие вынуждены ждать трудоустройства более полугода, а в отдельных случаях - годами. Кроме того, безработные приезжие, которые не могут получить жилье без разрешения на работу, создают дополнительную нагрузку на пункты временного размещения.