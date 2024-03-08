Россия не является противником Молдавии, и двум странам следует сотрудничать по многим направлениям. Об этом заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, сообщило РИА «Новости».

«Россия не враг Молдавии. Нужно дружить по всем направлениям», - указала она.

Гуцул сегодня прибыла в Молдавию из Сочи. Главу автономной области встретили в воздушной гавани соратники и родственники. В аэропорту ее задерживать никто не стал.

В России глава Гагаузии провела переговоры с президентом Владимиром Путиным и посетила Всемирный фестиваль молодежи в «Сириусе». Она обсудила с российским лидером политическую ситуацию в Молдавии. По ее словам, руководство страны пытается спровоцировать в автономной области нестабильную обстановку.