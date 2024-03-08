08 марта 2024, 15:59

Меры безопасности усилили в аэропорту Кишинева, куда прилетит Гуцул

РИА «Новости»
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Жители Молдавии массово прибывают в аэропорт Кишинева, чтобы встретить возвращающуюся из Сочи главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. Об этом сообщил RT.

На территории воздушной гавани ввели усиленный контроль из-за большого скопления людей. Сотрудники аэропорта также запретили жителям Молдавии заезжать на территорию на автомобиле.

Ранее глава Гагаузии посетила Россию и встретилась с Владимиром Путиным. Гуцул также провела переговоры в Сочи с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко.

По словам молдавского оппозиционера Илана Шора, власти Молдавии планируют арестовать главу Гагаузской автономии прямо в аэропорту Кишинева.

Сочи Молдавия Россия
08 марта 2024, 16:55
Глава Гагаузии призвала власти Молдавии дружить с Россией
РИА «Новости»
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Россия не является противником Молдавии, и двум странам следует сотрудничать по многим направлениям. Об этом заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, сообщило РИА «Новости».

«Россия не враг Молдавии. Нужно дружить по всем направлениям», - указала она.

Гуцул сегодня прибыла в Молдавию из Сочи. Главу автономной области встретили в воздушной гавани соратники и родственники. В аэропорту ее задерживать никто не стал.

В России глава Гагаузии провела переговоры с президентом Владимиром Путиным и посетила Всемирный фестиваль молодежи в «Сириусе». Она обсудила с российским лидером политическую ситуацию в Молдавии. По ее словам, руководство страны пытается спровоцировать в автономной области нестабильную обстановку.

Сочи Молдавия Россия Переговоры Владимир Путин
08 марта 2024, 16:36
Рысь под видом домашнего кота завезли в Испанию из России
Unsplash
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Житель испанского города Марбелья заметил в саду одного из домов 20-килограмовую рысь. Об этом сообщила газета The Olive Press.

Гражданская гвардия Испании подтвердила, что рысь поймали и передали в центр спасения животных в провинции Аликанте. Выяснилось, что дикое животное привезли из Москвы под видом домашнего кота.

«Животное в возрасте около 30 месяцев было незаконно ввезено в Испанию из Москвы в 2022 году», - указали в издании.

Ранее рысь забежала на территорию детского сада в Череповце. Здание оцепили, дикое животное усыпили и отвезли в лес. Специалисты дождались пробуждения рыси и оставили ее, убедившись, что ей ничего не угрожает.

Коты Россия Животные Испания Москва
08 марта 2024, 14:43
Машинам с российскими номерами предписали покинуть Финляндию
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Машины с российскими номерами должны будут покинуть Финляндию до 16 марта. Как сообщила местная телерадиокомпания Yle, причина — запрет на въезд в страну для автомобилей, зарегистрированных в России.

Машины с российскими номерами должны будут покинуть Финляндию до 16 марта. Как сообщила местная телерадиокомпания Yle , причина - запрет на въезд в страну для автомобилей, зарегистрированных в России.

«Транспортные средства с российскими номерами нужно вывезти из Финляндии до следующей субботы», - передали в СМИ.

В противном случае власти будут проводить расследования, выясняя почему конкретные машины остаются территории Финляндии, как долго они находятся в стране, соблюдены ли формальности. Подробный план действий еще разрабатывают.

«Таможня пока не может сказать наверняка, что произойдет с зарегистрированными в России транспортными средствами после 16 марта», - добавили авторы публикации.

Ранее стало известно, что авто с российскими регистрационными номерами начнут конфисковывать в Литве с 11 марта. Нужно либо зарегистрировать транспортные средства в стране, либо покинуть Евросоюз. Россия пригрозила Литве ответом.

Финляндия Литва Санкции Россия Евросоюз Машины
08 марта 2024, 13:54
Отца погибшего в Афганистане морпеха задержали за попытку сорвать выступление Байдена
Unsplash
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Отца погибшего в Афганистане пехотинца США задержали за попытку сорвать выступление президента Джо Байдена в конгрессе с посланием «О положении союза». Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на полицию Капитолия.

Морпеха убили в 2021 году во время эвакуации американских войск. Его отца, Стива Нукуи, задержали и обвинили в правонарушении. Во время обращения Байдена к нации он выкрикивал название места гибели своего сына.

В результате Байден сделал короткую паузу, затем снова продолжил свою речь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала выступление американского лидера. Она назвала речь Байдена «мезозойским постмодерном».

США Афганистан Джо Байден

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