Меры безопасности на Евро-2024 усилят из-за выбежавших к Роналду фанатов

«На стадионах будут развернуты дополнительные меры безопасности, чтобы соответствовать требованиям турнира и предотвратить подобные инциденты», - подчеркивается в комментарии.

О том, какие именно меры введут, в организации умолчали, опять же «из соображений безопасности». Отмечается, что «любое вторжение на поле» является нарушением правил поведения на стадионе и грозит не только выдворением с него, но и запретом на присутствие на других международных матчах и даже «заявлением во внутренние органы».

Ранее в Германии предупреждали, что во время чемпионата якобы может произойти крупный теракт , поскольку Европа находится «под прицелом джихадистских организаций».