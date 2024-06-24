24 июня 2024, 07:54

Меры безопасности на Евро-2024 усилят из-за выбежавших к Роналду фанатов

Global Look Press
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил усилить меры безопасности на чемпионате Европы после того, как болельщики выбежали на поле к капитану команды Португалии Криштиану Роналду во время матча. Сообщение УЕФА привел журналист Sky News Роб Харрис в соцсети Х.

«На стадионах будут развернуты дополнительные меры безопасности, чтобы соответствовать требованиям турнира и предотвратить подобные инциденты», - подчеркивается в комментарии.

О том, какие именно меры введут, в организации умолчали, опять же «из соображений безопасности». Отмечается, что «любое вторжение на поле» является нарушением правил поведения на стадионе и грозит не только выдворением с него, но и запретом на присутствие на других международных матчах и даже «заявлением во внутренние органы».

Ранее в Германии предупреждали, что во время чемпионата якобы может произойти крупный теракт , поскольку Европа находится «под прицелом джихадистских организаций».

Фанаты Футбол Криштиану Роналду Чемпионат Европы по футболу — 2024
24 июня 2024, 07:28
Токаев предложил Путину помощь по расследованию терактов в Дагестане
РИА «Новости»
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил российскому коллеге Владимиру Путину соболезнования из-за терактов в Дагестане. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале пресс-службы главы республики.

«Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину искренние соболезнования и сочувствие в связи с террористическими атаками на православные храмы и синагогу в Дагестане», - отметили в пресс-службе.

Токаев предложил помощь в расследовании терактов по линии силовых ведомств. Он назвал случившееся античеловеческим деянием, которое Казахстан решительно осуждает. Страна выступила за развитие многостороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом под эгидой ООН, ШОС и других международных организаций.

Накануне в Дагестане произошли теракты. Боевики совершили нападения на две церкви и синагогу в Махачкале и Дербенте. Известно, что погибли свыше 15 полицейских и несколько мирных жителей. В Дагестане объявили трехдневный траур.

Казахстан Дагестан Россия Владимир Путин ООН Касым-Жомарт Токаев
24 июня 2024, 07:23
Взрывы прогремели на промышленном объекте в Шотландии
Unsplash
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Сильный пожар вспыхнул на промышленном объекте неподалеку от Глазго, произошла серия взрывов. Об этом сообщила газета Sun.

Пожар начался вечером 23 июня, на место прибыли экстренные службы.

«Как сообщается, на фоне сильного пожара были слышны взрывы», - указали в издании.

По словам очевидца, объект оцепили. Один из местных жителей также рассказал газете, что пожар был настолько мощный, что огнеборцам не удавалось с ним справиться. В результате ЧП никто не пострадал. Шотландская пожарно-спасательная служба подтвердила, что на место пожара направили 10 единиц техники.

Представитель близлежащего аэропорта Глазго заявил, что изменений в расписании рейсов самолетов из-за ЧП не было.

Ранее пожар разгорелся на территории бывшего завода МиГ на Ленинградском проспекте в Москве. Огонь вспыхнул на последнем этаже четырехэтажного кирпичного здания. Над ним поднялся густой черный дым, было открытое горение. На место ЧП прибыли экстренные службы.

Пожары Взрывы Шотландия
24 июня 2024, 02:57
Раскрыта реакция США на удар ВСУ по Севастополю
РИА «Новости»
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Удар ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю, жертвами которого стали мирные люди, усилит обеспокоенность в США по поводу разрешения бить американским вооружением по российским регионам. Об этом написала газета The Telegraph.

«Украина не комментировала ситуацию, но этот удар вновь усилит обеспокоенность в Вашингтоне по поводу смягчения правил в отношении использования снаряжения США для нанесения ударов по России», - отметили в статье.

Ее авторы выразили уверенность, что киевский режим хочет получить «больше свободы» для нанесения ударов в глубине России, при этом в Белом доме якобы «обеспокоены тем, что это приведет к эскалации».

По данным Минобороны, 23 июня украинские боевики запустили по Севастополю поставленные США оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. В результате удара пострадали свыше 150 человек.

По мнению американского журналиста Джексона Хинкла, наведение американских ракет ATACMS, которые ВСУ выпустили для удара по российскому региону, стало актом войны.

Пожары Взрывы Шотландия
24 июня 2024, 00:49
Мужчина попытался утопить в океане двух своих детей
Freepik
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Американец попытался утопить в океане собственных детей. Их спасли полицейские. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы города Уэст-Хейвен.

По данным полиции, мужчина пытался занести двух детей в возрасте младше трех лет в воду подальше от берега. Крики ребят привлекли патрульного. Он вместе с сослуживцами бросился к мужчине и забрал у него детей.

«Быстрая реакция наших патрульных офицеров несомненно спасла жизни этих детей», - сказано в пресс-релизе управления полиции Уэст-Хейвена.

Детей отправили в реанимацию местной больницы. Врачи сообщили, что их состояние улучшается. Их отцу - 41-летнему жителю Нью-Йорка - грозит обвинение в покушении на убийство.

Ранее американка уехала в отпуск на 10 дней, оставив дома в одиночестве полуторагодовалую дочь.

Девочка умерла от обезвоживания. Ее матери теперь грозит пожизненное заключение.

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