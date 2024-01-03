Мертвого мужчину нашли в двигателе самолета в США

По данным аэропорта, 30-летний мужчина пробрался на охраняемую территорию через запасной выход терминала и побежал к южному концу западной взлетно-посадочной полосы аэропорта, где вели противообледенительные работы.

После этого американец залез в неработающий двигатель самолета, где его без сознания обнаружили спасатели. Реанимировать его не получилось. Сейчас полицейские выясняют причину смерти мужчины.

Также устанавливаются личность погибшего и мотивы его поступка. Ситуация с мужчиной в двигателе не сказался на работе аэропорта.

Ранее в аэропорту японского города Токио при посадке загорелся самолет.

Пожарные службы тушили лайнер несколько часов, сообщал сайт kp.ru. В этот момент на борту находились более 400 пассажиров, их оперативно эвакуировали.