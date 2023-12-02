Мероприятия по улучшению криминогенной ситуации начались в Ташкенте
Полиция в Ташкенте проводит масштабные профилактические и оперативные мероприятия по улучшению криминогенной обстановки и обеспечению безопасности населения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы Узбекистана.
Местных жителей призвали соблюдать правила безопасности. Уточняется, что мероприятия проводят ГУВД, МВД и другие ведомства Ташкента.
«Прилагаемые усилия направлены на обеспечение мира и спокойствия в нашем городе», - подчеркнули в ведомстве.
Правоохранители не привели информации о задержании возможных правонарушителей.
В Ташкенте 28 ноября задержали единственного вора в законе Узбекистана 52-летнего Бахтиера Кудратуллаева. В криминальных кругах он более известен как «Бахти Ташкентский» или «Бахти Янгиабадский».
В России 10 ноября отмечали День полиции , история которого берет начало с 1715 года. Он посвящен сотрудникам органов внутренних дел - защитникам правопорядка и блюстителям закона.