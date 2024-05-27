27 мая 2024, 07:58

Мероприятия БРИКС позволят Китаю и России укрепить дружбу со странами Юга

РИА «Новости»
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Встречи в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году помогут России и Китаю укрепить партнерские отношения со странами Глобального Юга. Об этом сообщила газета Sky News Australia.

«Они (Россия и Китай - прим. Ред.) хотят развить отношения с Глобальным Югом - без каких-либо манипуляций», - указали в издании.

Журналисты добавили, что сотрудничество между государствами будет налаживаться с помощью саммитов ШОС и объединения БРИКС, ряды которого пополнили новые участники.

Издание подчеркнуло, что для укрепления отношений Россия и Китай не стали оказывать к политическое или экономическое давление, в отличие от Запада.

Ранее турецкая газета Sabah заявила, что российско-китайская дружба наводит ужас на США и Европу. По мнению авторов материала, Белый дом стремится разрушить все крепкие союзы других стран ради сохранения своего влияния в мире.

Отношения Россия Запад Китай БРИКС
27 мая 2024, 08:35
Двое пожарных погибли и 173 жителя оказались заблокированы в горящем доме на Тайване
Global Look Press
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Двое пожарных погибли при спасении людей из горящего дома в городе Синьчжу на северо-западе Тайваня. Об этом написало Центральное информационное агентство острова. На месте пожара оказались заблокированы 173 жителя.

Пожар случился вечером 26 мая. На тот момент в здании было почти 300 человек, эвакуировать удалось 119. Чуть меньше чем через час пожарные смогли взять пламя под контроль, однако тление продолжилось. Внутри и на крыше здания остались 173 человека.

Чтобы помочь людям эвакуироваться, двое спасателей - 39-летний Ли Юнчжэнь и 34-летний Чжоу Лисинь - вошли в здание. Они доложили, что нашли людей, нуждающихся в спасении, и после этого перестали выходить на связь. Через некоторое время коллеги нашли пожарных на лестнице без сознания. Позже оба скончались. Причины возгорания и гибели спасателей устанавливаются.

Ранее стало известно о крупном пожаре в Астрахани. Площадь распространения огня достигла 400 квадратных метров.

Спасатели Пожары Тайвань
27 мая 2024, 08:21
Акции протеста против Пашиняна начались в Армении с раннего утра
Global Look Press
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Акции протеста начались в некоторых регионах Армении. Об этом сообщил официальный Telegram-канал оппозиции «Србазан пайкар».

Людей на демонстрации призвал выйти лидер оппозиционного движения архиепископ Баграт Галстанян. Митингующие перекрыли трассу в Иран в районе города Аштарака. Часть демонстрантов заблокировала ряд улиц в Ереване. Протестующие требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Как сообщило РИА «Новости» , в столице Армении полиция уже начала задержания.

Акции против правительства Пашиняна и делимитации азербайджанской границы возобновились в Ереване в начале мая. Митингующие призвали выдвинуть на пост премьера Галстаняна. Он уже попросил католикоса Гарегина II временно остановить его духовную службу. Галстанян пояснил, что ее невозможно совмещать со статусом кандидата на пост премьер-министра страны.

Армения Задержания Протесты
27 мая 2024, 07:42
Истребитель ЦАХАЛ ликвидировал главу штаба ХАМАС на Западном берегу Иордана
Global Look Press
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Израильские военные ликвидировали главу штаба палестинского движения ХАМАС на Западном берегу Иордана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Ранее этим вечером авиация Израиля <…> ликвидировала террориста Ясина Рабию, командующего ХАМАС в Иудее и Самарии», - указали военные.

В ЦАХАЛ добавили, что после получения точных разведданных авиация ударила по району Таль-ас-Султан на северо-западе Рафаха. В результате атаки также погиб высокопоставленный представитель ХАМАС Халед Нагар, который руководил обстрелами в Иудее и Самарии и переводил деньги для террористической деятельности палестинского движения в секторе Газа. Он совершил несколько терактов в период с 2001 по 2003 год, в результате чего погибли мирные жители, указали в пресс-службе.

Ранее в ХАМАС сообщили, что боевики выпустили ракеты по Тель-Авиву в ответ на действия израильской армии в секторе Газа. Палестинское движение уточнило, что атаковало территорию Израиля «большим количеством снарядов.

Авиация Израиль Истребители Военные Конфликт Израиля и Палестины
27 мая 2024, 07:40
КНДР вновь запустит ракету-носитель со спутником
Global Look Press
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Северная Корея выведет на орбиту собственный спутник. Запуск ракеты-носителя запланировали с 27 мая по 4 июня, сообщила береговая охрана Японии.

КНДР уведомила Японию о предстоящем запуске. Ракету-носитель поднимут в воздух с 27 мая по 4 июня. Пуск осуществят в направлении Восточно-Китайского моря и филиппинского острова Лусон. По расчетам специалистов, ступени ракеты-носителя упадут за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В 2023 году Северная Корея предприняла вторую попытку запустить разведывательный спутник. Ракета-носитель стартовала с космодрома Сохэ. Нештатная ситуация произошла при полете третьей ступени. В Окинаве объявляли воздушную тревогу.

Заработал южнокорейский разведывательный спутник. Он передал на землю снимки КНДР , в том числе центра Пхеньяна и порта.

Ракеты Северная Корея Япония Космические спутники КНДР

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