Мероприятия БРИКС позволят Китаю и России укрепить дружбу со странами Юга

Читайте нас в:

«Они (Россия и Китай - прим. Ред.) хотят развить отношения с Глобальным Югом - без каких-либо манипуляций», - указали в издании.

Журналисты добавили, что сотрудничество между государствами будет налаживаться с помощью саммитов ШОС и объединения БРИКС, ряды которого пополнили новые участники.

Издание подчеркнуло, что для укрепления отношений Россия и Китай не стали оказывать к политическое или экономическое давление, в отличие от Запада.

Ранее турецкая газета Sabah заявила, что российско-китайская дружба наводит ужас на США и Европу. По мнению авторов материала, Белый дом стремится разрушить все крепкие союзы других стран ради сохранения своего влияния в мире.