06 февраля 2025, 23:45

Меркель резко высказалась об энергетических отношениях с Россией

РИА «Новости»
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Решение Германии покупать российский газ после 2014 года было правильным. Такое заявление сделала в ходе интервью на мероприятии газеты Die Zeit экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По ее словам, получать дешевый газ из России еще несколько лет назад не было ошибкой.

«А позже разорвать энергетические отношения с Россией тоже было совершенно правильно», - заявила экс-канцлер.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу дорого обошелся отказ от российских энергоносителей. Она отметила, что европейские домохозяйства и предприятия столкнулись с «заоблачными затратами на электроэнергию», причем многим из них только предстоит оплатить счета.

Германия Ангела Меркель Газ Международные отношения Россия Интервью Запад
06 февраля 2025, 23:47
Подаст ли золотой пейджер «сигнал смерти»? Нетаньяху сделал Трампу зловещий подарок
РИА «Новости»
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху преподнес президенту США Дональду Трампу на встрече в Белом доме позолоченный пейджер. Подарок символизирует успешно проведенную операцию против ливанского шиитского движения «Хезболла». Подробности — в материале 360.ru.

На дисплее написано: «Нажмите обеими руками», также указаны стрелки на соответствующие кнопки. Очевидно, что после этого пейджеры членов группировки «Хезболлы» взорвались у них в руках.

Внизу устройства красуется дарственная надпись: «Величайшему другу и союзнику».

Визит Нетаньяху в США Нетаньяху стал первым зарубежным лидером, которого принял Трамп в Вашингтоне после инагурации. Встреча в Белом доме длилась пять часов.

«Это был исторический визит, но прежде всего - самый дружественный визит между американским президентом и израильским премьер-министром за всю историю», - прокомментировал советник офиса Нетаньяху.

О том, что премьер-министр Израиля сделал Трампу неоднозначный подарок, первым написало издание Times of Israel со ссылкой на израильский «12 канал». Позже этот факт подтвердил советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман. Нетаньяху подарил американскому коллеге два пейджера: позолоченный и обычный.

Трамп принял подарок восторженно и назвал операцию Израиля с подрывом пейджеров ливанского движения «Хезболла» великой.

Кровавая бойня Принимая зловещий подарок, Трамп поддержал этим террористический акт, в котором пострадали свыше четырех тысяч человек. 17 и 18 сентября 2024 года в разных районах Ливана начали взрываться пейджеры и рации. За два дня взрывов погибли более 40 человек, в том числе восьмилетний ребенок и сын одного из лидеров «Хезболлы».

Взрывчаткой технику начинили агенты израильской разведки «Моссад». К смертоносной операции против членов ливанского движения «Хезболла» готовились 10 лет. Пейджеры пришлось немного увеличить, чтобы вместить скрытую взрывчатку.

Газета Financial Times назвала это «экстраординарным шпионским трюком». По данным журналистов, израильская операция создала опасный прецедент, который в будущем могут использовать террористы.

Пейджеры в Ливане перед взрывом около десяти секунд издавали «сигнал смерти». Услышав звонок, люди подносили устройства близко к глазам и лицу, чтобы проверить сообщение, получали тяжелые ранения и гибли.

Покушение на Трампа Подаренные пейджеры напомнили о недавней публикации в New York Post, где сконструировали возможное следующее покушение на Трампа. В карикатурном «преступном плане» как раз фигурировал пейджер.

Как выглядит пейджер, подаренный Трампу от Нетаньяху После новости о подарке, в соцсетях стали предполагать, как мог бы выглядеть тот самый золотой пейджер. Сохранив интригу на день, советник офиса премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман опубликовал в своем Telegram-канале фотографию дорогого презента.

В ответ американский лидер вручил Нетаньяху их совместное фото с надписью: «Биби, великому лидеру».

США Израиль Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху Взрывы пейджеров в Ливане
06 февраля 2025, 10:08
Дуров как минимум на год «застрял» во Франции из-за уголовного дела
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Дело задержанного основателя Telegram Павла Дурова во Франции дойдет до суда не раньше, чем через год. Об этом сообщило издание Wired.

«Дело Дурова во Франции не дойдет до суда год или больше», - сообщил журналистам представитель прокуратуры.

Также рано говорить о заключении мирного соглашения Дурова с французскими властями. Теперь предприниматель «застрял» в этой стране, пока не закончится расследование.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа 2024 года. Его заподозрили в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях. Общий срок наказания, который грозит Дурову, если докажут его вину - 10 лет тюрьмы.

Вечером, 28 августа, предпринимателя отпустили под залог в размере пяти миллионов евро. Дурову нельзя покидать Францию, пока он под следствием. Также бизнесмен обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

В начале декабря 2024 года Дуров впервые дал показания по существу в парижском суде. Он отметил, что доверяет французскому правосудию.

Уголовное дело Суд Преступления Telegram Франция Полиция Павел Дуров
06 февраля 2025, 07:43
Тысячи американских госслужащих приняли предложение Трампа уволиться
Unsplash
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По меньшей мере 40 тысяч государственных служащих согласились на предложение администрации президента США Дональда Трампа и приняли решение об увольнении. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Принявшие предложение чиновники получат восьмимесячное выходное пособие. Госслужащих предупредили, что власти могут расторгнуть данное соглашение в одностороннем порядке. Согласно документу, работники также отказываются от всех юридических претензий.

По информации канала, предложение об увольнении получили примерно два миллиона госслужащих. Представитель Белого дома рассказал, что администрация ожидает уход порядка 5-10% сотрудников.

Ранее о предложении Трампа сообщила газета The Wall Street Journal. По ее информации, этот шаг может помочь уменьшить численность государственного аппарата. Также Трамп поручил усилить борьбу с наркокартелями, что входит в число сфер деятельности ЦРУ, сотрудникам которого предложили увольнение с компенсацией.

США Дональд Трамп
06 февраля 2025, 07:24
Крупный пожар вспыхнул в центре Нью-Йорка. На Манхэттене загорелся жилой дом
Unsplash
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В самом центре Нью-Йорка вспыхнул крупный пожар. На Манхэттене загорелся жилой дом, сообщил Telegram-канал Shot.

«Огонь перекинулся еще на несколько соседних зданий. Могут быть пострадавшие», - написали авторы поста.

Машины пожарных и других экстренных служб заполонили 139-ю Западную улицу в самом популярном элитном районе мегаполиса. Людей эвакуируют из полыхающих зданий, пожар пытаются потушить. Информации о пострадавших пока не поступало.

В январе в США разбушевались крупные лесные пожары , их назвали самыми разрушительными в истории Калифорнии. В феврале многие пожарные только начали восстанавливаться после борьбы со стихией, как власти США отправили спасателям предложение уволиться по собственному желанию. Это сообщение подорвало боевой дух огнеборцев.

США Пожары Нью-Йорк

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