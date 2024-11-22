Меркель рассказала, почему надо было контактировать с Путиным
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что с президентом России Владимиром Путиным нужно было контактировать, чтобы избежать конфликта на Украине. Ее процитировало издание Tagesspiegel.
Меркель добавила, что Путина необходимо было «приобщить к процветанию». Примером такой попытки она назвала газопровод «Северный поток», строительство которого бывший канцлер не считает ошибкой.
«Я видела в этом одну из своих задач - получить дешевый газ для немецкой экономики», - объяснила она.
Ранее Меркель, вспоминая свое общение с Путиным , отмечала его умение держать ситуацию под контролем и абсолютную уверенность в собственной правоте.
Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что в бундесвере разработали многостраничный оперативный план для подготовки к крупномасштабной войне против России.