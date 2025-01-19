Меркель поделилась с немецкими политиками опытом общения с Трампом

Избранный президент США Дональд Трамп не рассматривает для себя ситуации компромисса и ставит интересы своей страны на первое место. Как сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung , с таким заявлением выступила бывший канцлер Германии Ангела Меркель на предвыборной встрече с отделением партии Христианско-демократический союз в Дюссельдорфе.

Она подчеркнула, что современным европейским политикам необходимо объединиться и проявить больше уверенности и упорства, чтобы не потерять США как союзника.

«Мы не можем изменить Дональда Трампа, но можем ему отвечать и вести с ним диалог», - сказала Меркель.

Бывший канцлер Германии добавила, что США также нуждаются в Евросоюзе, как партнере. Поэтому этот фактор необходимо учитывать в переговорах с Трампом.

Ранее газета Financial Times заявила о росте беспокойства среди европейских чиновников из-за возможных решений Дональда Трампа об отмене антироссийских санкций , которые ввела администрация Джо Байдена.

Источники журналистов заявили, что руководство Евросоюза собрало специальную группу экспертов, которые сейчас изучают возможные пути решения, если новый американский лидер пойдет на такой шаг.