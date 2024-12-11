Меркель объяснила, почему Германия годами закупала газ из России

По словам Меркель, речь идет об «уже очень давней традиции». Такие поставки, отметила политик, велись еще со времен холодной войны. Газ продолжал поступать в Германию все время пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера. Она вновь заявила, что не считает закупку газа у России ошибкой. Экс-канцлер пояснила, что энергоресурс поступал в Германию по хорошей цене, а сделка приносила выгоду обеим сторонам. Меркель столкнулась с критикой после того, как покинула пост канцлера Германии. Ее активно осуждали за усиление зависимости ФРГ от поставок российского газа. Критики были недовольны и постройкой двух газопроводов, «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». При этом договор о строительстве первого газопровода подписал еще ее предшественник на посту канцлера Герхард Шредер. В интервью Der Spiegel Меркель говорила, что в немецком обществе запроса на разрыв контракта по газу с Россией не было. Такой шаг, по ее словам, не поддержала бы и тяжелая промышленность страны.

Уже в ноябре 2024 года Меркель вновь заявила , что не жалеет о поддержке строительства «Северного потока - 2».