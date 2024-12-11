11 декабря 2024, 00:15

Меркель объяснила, почему Германия годами закупала газ из России

РИА «Новости»
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Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель назвала поставки российского газа в Германию давней традицией. С таким заявлением она выступила в эфире французского телеканала France 2.

По словам Меркель, речь идет об «уже очень давней традиции». Такие поставки, отметила политик, велись еще со времен холодной войны. Газ продолжал поступать в Германию все время пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера. Она вновь заявила, что не считает закупку газа у России ошибкой. Экс-канцлер пояснила, что энергоресурс поступал в Германию по хорошей цене, а сделка приносила выгоду обеим сторонам. Меркель столкнулась с критикой после того, как покинула пост канцлера Германии. Ее активно осуждали за усиление зависимости ФРГ от поставок российского газа. Критики были недовольны и постройкой двух газопроводов, «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». При этом договор о строительстве первого газопровода подписал еще ее предшественник на посту канцлера Герхард Шредер. В интервью Der Spiegel Меркель говорила, что в немецком обществе запроса на разрыв контракта по газу с Россией не было. Такой шаг, по ее словам, не поддержала бы и тяжелая промышленность страны.

Уже в ноябре 2024 года Меркель вновь заявила , что не жалеет о поддержке строительства «Северного потока - 2».

Германия Ангела Меркель Газ Россия
10 декабря 2024, 23:56
Сирийские повстанцы повесили брата Башара Асада на площади — СМИ
РИА «Новости»
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Свергнувшие президента Башара Асада сирийские повстанцы публично казнили его двоюродного брата Асада Сулеймана. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил Alkhali24, официально информацию не подтверждали.

Свергнувшие президента Башара Асада сирийские повстанцы публично казнили его двоюродного брата Асада Сулеймана. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил Alkhali24 , официально информацию не подтверждали.

По данным издания, Сулеймана Асада повесили на подъемном кране. Его тело бросили в ближайшую тюрьму в Латакии.

Авторы публикации указывают, что «сирийцы отомстили» Сулейману Асаду за его действия - брат бывшего президента страны возглавлял силы национальной обороны. Взявшие власть радикалы считают, что под руководством Сулеймана Асада правительственные силы неправомерно заключали в тюрьмы противников режима.

Представители повстанцев также заявили, что Башар Асад построил по всей Сирии целую сеть таких тюрем. Одной из них они назвали Сайеднаю, передавал CNN.

Режим Башара Асада в Сирии пал 8 декабря. Он покинул пост президента. Сирийские вооруженные группировки заняли все крупные города страны. Сегодня, 10 декабря, новые власти Сирии приказали вооруженным формированиям покинуть города.

Сирия Захват власти в Сирии Башар Асад
10 декабря 2024, 21:47
В Болгарии опровергли слухи об прекращении транзита российского газа
РИА «Новости»
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Приостановку транзита газа из России через территорию Болгарии из-за проблем с оплатой допустят лишь в крайнем случае. На данный момент об этом речи не идет, сообщил ТАСС источник, близкий к компании «Булгаргаз».

По словам собеседника агентства, Болгария рассчитывает на решение проблемы с оплатой транзита российского газа и в сложившейся ситуации не видит «ничего критического».

По его мнению, прекращение транзита стало бы «крайней мерой, речь о которой пока не идет».

«Время решить проблему платежа, о которой говорил министр [энергетики страны Владимир Малинов], еще есть, ведь платеж должен поступить до 20 декабря», - отметил собеседник агентства.

Ранее министр энергетики технического правительства Болгарии Владимир Малинов предупредил, что компании «Газпром» самой нужно искать решения по оплате услуг транзита в условиях санкций. В противном случае Болгария приостановит транзит газа.

Газ Болгария Санкции Россия Газпром
10 декабря 2024, 21:13
США впервые успешно перехватили баллистическую ракету на учениях
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Соединенные Штаты успешно провели первый тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности у берегов острова Гуам. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

Во время испытаний система противоракетной обороны Aegis Guam успешно выпустила противоракету SM-3 Block IIA, разработанную американской корпорацией RTX. Как отмечает агентство Reuters , противоракета перехватила цель, расположенную недалеко от базы Военно-воздушных сил США Андерсен. Издание уточнило, что это испытание стало частью программы по созданию системы обороны Гуама.

«Агентство по противоракетной обороне в сотрудничестве с партнерами Министерства обороны США впервые успешно провело перехват баллистической ракеты в реальном времени», - отметили в Пентагоне.

Ранее США и НАТО внимательно следили за учениями Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России, которые проходили в Средиземном море. Во время этих учений российские военные испытали ракеты «Циркон», «Калибр» и «Оникс». Об этом сообщили в Пентагоне.

США Ракеты Пентагон
10 декабря 2024, 20:37
«Я его знаю давно». Лукашенко заявил, что Асад не был диктатором
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бывший президент Сирии Башар Асад не был диктатором и не совершал убийств. Об этом сообщило БелТА.

«Какой Башар Асад диктатор? Врач по профессии, я его знаю давно. У нас добрые были человеческие отношения. Никакой он не диктатор. Он лечил людей как врач. Он никогда никого не убивал», - заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии поделился, что был близко знаком не только с покинувшим Сирию Башаром, но и с его отцом, предыдущим сирийским лидером Хафезом Асадом. Он назвал его выдающимся человеком.

Ранее Лукашенко назвал смену власти в Сирии уроком для Белоруссии. Он призвал беречь республику.

Падение режима Асада застало Соединенные Штаты врасплох. Политик покинул пост президента и вместе с семьей отправился в Россию, где Владимир Путин предоставил им политическое убежище.

Белоруссия Сирия Захват власти в Сирии Башар Асад

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