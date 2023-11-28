28 ноября 2023, 16:33

Мэрия Турку решила снести бывшее здание генконсульства России в Финляндии

Unsplash
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Мэрия города Турку выкупила у государства здание, в котором раньше располагалось генеральное консульство России в Финляндии. Об этом сообщила телерадиовещательная компания Yle.

Здание площадью две тысячи квадратных метров обошлось городу в 1,6 миллиона евро. В качестве генконсульства дом служил с ноября 1967 года. Согласно заключенным ранее соглашениям, аренду за здание выплачивала не Россия, а МИД Финляндии.

«Турку покупает бывшее генконсульство России. Городской совет принял решение единогласно вчера, в понедельник», - отметило издание.

Мэрия финского города запланировала снести бывшее генконсульство и построить на этом месте детский сад.

Ранее руководство Финляндии решило закрыть почти все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. На этот шаг финская сторона пошла из-за увеличившегося потока беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Сейчас на российско-финской границе работает только один КПП «Райа-Йоосеппи - Лотта».

Финляндия Россия
28 ноября 2023, 16:27
Еврокомиссия одобрила запрет на продажу алмазов из России
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Еврокомиссия одобрила предложение о запрете продажи алмазов из России. Об этом сообщило агентство France 24.

«Европейская комиссия приняла предложение, которое будет передано на одобрение государствам-членам, что ожидается в ближайшие дни, если 27 государств-членов проголосуют единогласно», - написали журналисты.

Агентство ознакомилось с копией документа, где указано, что запретят торговать алмазами, экспортируемыми или приходящими транзитом из России, а также российскими бриллиантами, ограненными и отполированными в третьих странах.

Запрет на «непромышленные природные и синтетические бриллианты» и ювелирные украшения с ними начнет действовать с 1 января 2024 года. Импорт российских бриллиантов, которые проходили огранку и полировку в третьих странах, будут запрещать поэтапно: с марта по сентябрь 2024 года. Согласно новым правилам, на территории стран ЕС разрешат оборот камней только с нероссийской маркировкой.

Европейский союз делает все для недопущения обхода антироссийских санкций, сюда попала алмазная отрасль. ЕС разрывает экономические связи с Россией, чтобы поддержать Украину. Однако Европа не готова отказаться от российских алмазов , урана и нефти.

Ранее стало известно, что новые антироссийские санкции, которые готовит Евросоюз, позволят изымать у россиян недвижимость. Введенные ограничения поддержат изъятие финской арены Helsinki Hall у российских бизнесменов.

Санкции Евросоюз
28 ноября 2023, 16:24
Антикризисную систему Шольца сравнили с «рухнувшим карточным домиком»
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Изъятие 60 миллиардов из бюджета Германии привело к краху планов правительства на следующий год. Антикризисная система канцлера ФРГ Олафа Шольца не оправдала себя, сообщила газета Financial Times.

План немецкого политика предполагал выделение средств из Фонда экономической стабилизации (WSF) компаниям, которые испытали трудности во время пандемии COVID-19. В итоге предприятия из обозначенной суммы в 200 миллиардов евро получили только 30 миллиардов. Остальную сумму перенесли на 2024 год.

Однако, согласно окончательному решению правительства Германии, программу поручили свернуть до конца 2023 года.

«Система Шольца опиралась на все эти внебюджетные средства, и теперь все они рухнули как карточный домик», - заявил один из работавших при канцлере чиновников.

Конституционный суд Германии 16 ноября изъял из бюджета 60 миллиардов евро по иску оппозиционного блока. Власти планировали потратить эти средства на финансирование зеленых энергетических проектов в будущем, но по решению суда не смогут этого сделать.

ФРГ в свете денежных проблем достигла «тяжелого государственного кризиса». Власти не смогли решить ситуацию с образовавшейся дырой в бюджете, заявил ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

Германия Кризис Олаф Шольц
28 ноября 2023, 16:07
Финляндия захотела ввести новые ограничения на границе с Россией
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Финский кабинет министров примет решение о новых ограничениях на границе с Россией. Об это сообщила глава МВД Мари Рантанен, чьи слова привела телерадиовещательная компания Yle.

Деталей ограничений министр не раскрыла. По ее словам, решение о новых мерах на восточной границе примут 28 ноября.

С 25 числа последнего осеннего месяца на финско-российской границе остался единственный работающий четыре часа в сутки КПП «Райа-Йоосеппи - Лотта». С тех пор в Финляндию прибыл 61 проситель убежища.

Всего финские власти закрыли семь пропускных пунктов на границе с РФ. Решение приняли из-за неконтролируемого прибытия через границу с РФ беженцев из Сирии, Марокко и Индии.

По словам премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, государство готово закрыть последний из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ, сообщили «Известия».

Такое решение обернется для финских властей большими проблемами , заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Финляндия Россия
28 ноября 2023, 15:02
Украинские власти захотели «переименовать» населенные пункты в Крыму
Unsplash
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На Украине захотели «переименовать» населенные пункты Крыма. Им планируют дать названия на крымскотатарском языке, сообщили в пресс-службе Минреинтеграции страны.

Этот вопрос обсудили на заседании Национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка.

«Подготовка этого решения продолжается во исполнение закона», - заявили в украинском ведомстве.

Там уточнили, что сейчас идет процесс согласования механизмов, которые позволят использовать написание топонимов с применением латинского алфавита в научных трудах, при изготовлении карт и на дорожных знаках.

Мэр Киева Виталий Кличко признал, что регионы, которые находятся под контролем российской стороны, уже не принадлежат Украине, сообщил RT.

Европейский парламент ранее опубликовал карту, на которой Крым указали как территорию РФ. Однако позже в ЕП извинились и пообещали разместить «исправленную» версию.

Крым Россия Украина

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