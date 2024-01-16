Мэрия Нью-Йорка ввела комендантский час для мигрантов после жалоб жителей

Директива предусматривает, что комендантский час для мигрантов начнет действовать с 23:00 до 06:00. В этот период просителям убежища запрещено покидать территорию приютов без особой необходимости.

Исключение сделали только для тех, кто учится или работает по ночам, а также получает юридические и медицинские консультации. Для получения разрешения на выход мигрантам необходимо заранее подать заявление.

Комендантский час станет действовать в четырех центрах содержания мигрантов в Квинсе, Бруклине и Манхэттене. Любого, кто трижды за месяц нарушит ограничения, выдворят на улицу.

В мэрии Нью-Йорка не исключили, что ограничение на свободное перемещение мигрантов в будущем распространят на все приюты, а также палаточные городки. Решение на ограничение ввели по требованию местных жителей, которые пожаловались, что мигранты стучатся к ним в дома в любое время и выклянчивают деньги, еду и одежду.

По данным журналистов, количество мигрантов в городе значительно увеличилось за последние годы, что привело к всплеску преступности в местах их проживания. В частности, на острове Рэнделла, где находится самый крупный палаточный городок, появились наркодилеры. Кроме того, между живущими там иностранцами вспыхивают драки. В начале января один из конфликтов закончился смертельной поножовщиной.

Автор инициативы о введении комендантского часа для мигрантов, член городского совета Джоанн Ариола подчеркнула, что это правило требовалось давно. Она добавила, что намерена инициировать снятие с Нью-Йорка статуса убежища.

Речь идет о решении городских властей, о предоставлении мигрантам право на убежище, включающее в себя бесплатное здравоохранение, жилье и питание на время их регистрации в качестве беженцев. Это привело к огромному наплыву нелегально проникнувших в США иностранцев.

В конце декабря 2023 года Иммиграционная служба США объявила, что число пытавшихся проникнуть в США нелегальных мигрантов стало рекордным. По данным ведомства, только за несколько дней убежище запросили 50 тысяч человек. При это еще несколько лет назад группы в 10-12 беженцев считались большими.